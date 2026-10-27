Cañeros de Quintana Roo requieren mil 800 cortadores para la zafra 2026-2027

Las organizaciones cañeras de Quintana Roo ultiman los preparativos para la zafra 2026-2027, cuyo inicio está programado para el próximo 15 de diciembre. Para esta temporada, el sector estima alcanzar una producción de aproximadamente un millón de toneladas de caña en campo, para lo cual se requiere la contratación de 1,800 cortadores.

El presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, Sergio Crisanto Morteo, informó que los trabajos previos se encuentran en marcha para cumplir con las fechas establecidas. Detalló que, de la meta de 1,800 jornaleros agrícolas necesarios para las labores de cosecha, ya se ha concretado la contratación de poco más de 1,300 trabajadores.

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Los comisionados de cosecha continúan laborando en los distintos frentes y se espera que durante esta semana se liberen la totalidad de los recursos para finalizar las contrataciones.

Respecto a las condiciones del cultivo, el dirigente cañero reconoció que el sector sigue enfrentando problemas derivados de las plagas, una situación recurrente que ha impactado negativamente la calidad de la caña. Debido a estos factores, las proyecciones de producción se mantienen en un rango de un millón a un millón 20 mil toneladas, cifras muy similares a las registradas durante el ciclo agrícola del año pasado.

Para optimizar los resultados de la cosecha, Crisanto Morteo anunció que esta misma semana comenzará la aplicación de productos maduradores en las parcelas.

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Este procedimiento tiene como objetivo principal que las plantas alcancen la mayor concentración de azúcares posible, garantizando así que la materia prima llegue en condiciones óptimas para el arranque de la molienda a mediados de diciembre.

Con los trabajos de contratación y la aplicación de maduradores en marcha, el sector cañero del estado se prepara para iniciar el ciclo de zafra en la fecha prevista, con la meta de completar la plantilla de cortadores antes del arranque de la molienda.