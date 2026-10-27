¿Quién es Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional del INE?

Durante este martes 27 de octubre de 2026, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó por unanimidad nombrar a la consejera electoral Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional del organismo, esto ante la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la titularidad del instituto.

La función de Cruz García al frente del Consejo General es de carácter temporal mientras se define la titularidad permanente. Sin embargo; la actual presidenta del INE figuraba entre los perfiles evaluados para encabezar de manera provisional o definitiva las riendas del árbitro electoral.

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¿Cuál es el perfil de Yassahara Cruz García, titular provisional del INE?

Blanca Yassahara Cruz García es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con especialización en las áreas de Derecho Constitucional y Amparo. Obtuvo el grado de maestra en Derecho, perfil que ha orientado hacia la aplicación de normas jurídicas, gestión procedimental y resolución de medios de impugnación.

La carrera profesional de Cruz García en la función pública electoral abarca más de una década dentro del propio organismo nacional y en autoridades de carácter local. Se desempeñó en diversos cargos operativos dentro de la estructura del INE en el estado de Puebla del 2011 al 2022.

Blanca Yassahara Cruz García asume la presidencia provisional del INE tras la salida de Guadalupe Taddei. Su gestión durará de tres a cuatro semanas, tiempo en el que la Cámara de Diputados deberá elegir a quien ocupará el cargo de manera permanente. https://t.co/H44mh1G3qN — Ricardo García (@RiGarciaJal) October 27, 2026

En agosto de 2022, el Consejo General del INE la nombró consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, cargo que asumió en noviembre de ese mismo año y en el cual encabezó la organización del proceso electoral local 2023–2024. El 21 de abril de 2026, la Cámara de Diputados la eligió como consejera electoral del Consejo General del INE por un periodo de nueve años (22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035).

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