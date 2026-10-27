Denuncian escurrimientos de aguas negras desde 2024 en el Barrio Mágico de Chetumal

El colapso de un drenaje sanitario mantiene en alerta a vecinos, comerciantes y automovilistas del Barrio Mágico de Chetumal, quienes denunciaron públicamente que desde hace más de dos años enfrentan escurrimientos constantes de aguas negras, malos olores y afectaciones económicas sin que hasta ahora exista una solución permanente por parte de las autoridades.

La inconformidad ciudadana quedó evidenciada con la colocación de una lona de protesta en la intersección de la avenida Reforma y Carmen Ochoa de Merino, a escasos metros de la sede del Congreso del Estado.

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En el mensaje, los afectados expusieron el deterioro de la zona y señalaron directamente a las obras realizadas durante 2024 como el origen de una problemática que continúa afectando la movilidad, la imagen urbana y las actividades comerciales del sector.

De acuerdo con testimonios públicos, las labores ejecutadas en años anteriores dejaron daños en la infraestructura sanitaria, provocando filtraciones y acumulaciones de aguas residuales que se agravan durante las lluvias y en periodos de mayor flujo dentro de la red de drenaje.

Aunque trabajadores municipales realizaron labores de desazolve durante el fin de semana, los escurrimientos reaparecieron poco después / Fernando Baeza

La situación ha generado preocupación no sólo por las molestias derivadas de los olores fétidos que permanecen durante gran parte del día, sino también por los riesgos sanitarios asociados a la exposición continua a aguas negras en una zona de alta afluencia vehicular y peatonal.

La problemática ha impactado directamente en las ventas de establecimientos ubicados en la zona, ya que muchas personas prefieren evitar el área ante la presencia de charcos contaminados y el fuerte olor que se percibe en distintos puntos del barrio.

Teresa, quien suele pasar por el lugar, relató, "Ese lodo ya apesta, sinceramente a veces me dan ganas de bajarme y comprar algo en el restaurante, pero solo de sentir el olor de esa agua no lo hago. Es un problema que afecta a todos, hasta a los mismos automovilistas porque se les impregna el olor a agua podrida".

Los comerciantes aseguran que las aguas negras y la pestilencia afectan las ventas de sus establecimientos / Fernando Baeza

Automovilistas que circulan diariamente por el lugar también manifestaron su inconformidad. Señalan que además de la pestilencia, el agua acumulada y el lodo generan condiciones incómodas para la circulación, mientras que el cierre temporal de algunas vialidades cercanas ha complicado aún más el tránsito en el sector.

Leyla, otra conductora habitual en el área, criticó el cierre de calles aledañas: "No entiendo por qué está cerrada la otra calle si el problema es aquí principalmente. No me parece que cerrar una calle sea la solución, creo que tienen que arreglar el problema de raíz"

La presión social ejercida mediante la denuncia pública y una lona hecha de manera sarcástica provocó la reacción de autoridades municipales, cuyos trabajadores acudieron durante el fin de semana para realizar labores de desazolve, extraer el agua estancada y cubrir algunos desperfectos en la superficie de rodamiento.

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Tras las acciones, los vecinos retiraron la lona colocada como medida de protesta; sin embargo, advirtieron que la intervención sólo tuvo efectos temporales, ya que el drenaje continuó presentando escurrimientos poco después de concluidos los trabajos.

Para vecinos y empresarios, la persistencia del drenaje colapsado representa una amenaza para la salud pública, además de afectar la imagen de una zona que durante años ha sido considerada uno de los puntos emblemáticos de Chetumal. Ante ello, la ciudadanía advirtió que continuará vigilando el cumplimiento de los compromisos anunciados, pues aseguran que ya no aceptarán medidas provisionales para una problemática que arrastran desde 2024.