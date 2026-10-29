Yucatán reconoce a 313 parteras tradicionales con apoyo económico bimestral

El Gobierno de Yucatán entregó reconocimientos y tarjetas del programa Parteras del Bienestar a 313 parteras tradicionales de 58 municipios, quienes recibirán un apoyo económico de 3 mil pesos cada dos meses, como parte de las acciones para reconocer su labor y preservar los conocimientos ancestrales relacionados con el embarazo y el parto.

Durante el evento, encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, se destacó la importancia de las parteras en sus comunidades, donde acompañan a las mujeres durante la gestación y el nacimiento de sus hijos, mediante conocimientos transmitidos de generación en generación.

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El programa contempla un apoyo anual de 18 mil pesos por beneficiaria y está dirigido a parteras tradicionales de 18 años o más de todo el estado. Su operación está a cargo de la Secretaría de Bienestar del Gobierno estatal, a través de la Dirección Mujeres Renacimiento. Las reglas de operación fueron publicadas el 11 de septiembre de 2026.

Durante su intervención, Díaz Mena llamó a las parteras a transmitir sus conocimientos a sus hijas, nietas y a las jóvenes de sus comunidades, con el propósito de mantener viva esta tradición.

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El mandatario señaló que la entrega de las tarjetas representa un reconocimiento a la sabiduría y los años de servicio de quienes han acompañado a numerosas mujeres durante el nacimiento de sus hijos.