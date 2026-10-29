Preservan tradiciones en Hopelchén: Alumnos de primaria participan en muestra de altares de muertos

En la escuela primaria Pdte. Lázaro Cárdenas turno matutino de la ciudad de Hopelchén, se realizó este jueves una muestra de Altar de Muertos, como una forma de preservar la tradición en el marco del Día de Muertos, y que las nuevas generaciones mantengan viva esa actividad para honrar a las personas ya fallecidas.

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En la cancha de usos múltiples de esa escuela ubicada en el centro de la cabecera, se realizó un altar alusivo al Día de Muertos con organización de un grupo de maestros y la colaboración de padres de familia.

El director de la escuela, Jorge Gabriel Pech Tzec, señaló que no podía pasar desapercibido la realización de una muestra de altar de muertos, y destacó que por primera vez se hace de manera general, ya que en años anteriores cada maestro lo hacía en sus salones, pero en esta ocasión y evitando muchos gastos a los padres de familia se hizo solo un altar de regular tamaño.

Lo que queremos también como docentes es que los niños aprendan, rescaten y preserven esas costumbres y tradiciones que se realizan en estas fechas en honor a los fieles difuntos, y para que también los niños vean, aprendan y pregunten el por qué se ponen varias cosas en el altar.

Se les explicó a los niños el contenido de las cosas y el por qué se ponen en honor de las personas fallecidas, porque es común que en casa muchos padres de familia no les explican, y aquí se les dio a conocer que esos alimentos y bebidas que se les puso en el altar es lo que en vida les gustaba y ahora se les recuerda con esas viandas, explicó el Profe Gabriel.

Dijo que también se instaló un pequeño altar dedicado a los niños difuntos, con un contenido de dulces, comidas y juguetes, entre otros.

Expresó que, en esta ocasión no se puso un altar prehispánico, pero sí se hicieron dos altares de los últimos tiempos, en donde sus fieles difuntos podían comer de todo, porque es cierto un altar prehispánico es parte de la historia, pero es mejor inculcarles a los niños cómo se realiza un altar reciente y su contenido.

Por otro lado, el profesor José Eleuterio Miss Dzib fue el encargado de explicar el contenido de ambos altares, y el por qué se realiza como parte de la celebración de Día de Muertos.

De igual manera, de forma simultánea en esa misma escuela se realizó una muestra gastronómica con todas las comidas de todos los municipios del estado de Campeche, como parte del cierre del Programa Educativo al Fortalecimiento a la Campechanidad.

JGH