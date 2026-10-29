Congreso de Campeche solicita programa integral para prevenir accidentes en motocicleta

Ante el alto índice de hechos de tránsito en Campeche en los que se ven involucradas motocicletas, el Congreso del Estado aprobó un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad para exhortar a los titulares de las Secretarías de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y de Salud (SSA) a implementar un programa estatal integral enfocado en prevenir accidentes de motociclistas.

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La propuesta se fundamenta en cifras alarmantes recopiladas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la SSA, las cuales señalan que durante el año 2023 se registraron 4 mil 574 accidentes viales en la entidad que cobraron la vida de 141 motorizados, a las que se sumaron 49 muertes adicionales tan solo en el primer semestre de 2024, concentrándose el 77 por ciento de estos siniestros en los municipios de Campeche y Carmen.

Ante este panorama, el acuerdo busca robustecer la supervisión del uso correcto de cascos certificados conforme a la NOM-206-SCFI/SSA2-2018, mejorar la atención médica prehospitalaria y consolidar la coordinación mediante el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes y Lesiones (COEPRA) y los ayuntamientos.

Posteriormente, el Pleno avaló el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia relativo a la Ley de Desarrollo Social del Estado, enfocado en garantizar la inclusión social y el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres diagnosticadas con cáncer, en tratamiento, recuperación o supervivencia. El dictamen expuso que, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó 2.4 millones de casos de cáncer de mama en 2024, mientras que, en el plano nacional, el Inegi registró 8 mil 034 defunciones en 2023, de las cuales el 99.5 por ciento correspondieron a mujeres.

En el ámbito estatal, Campeche registró una tasa de mortalidad de 14.2 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más en 2024, sumado a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que revelaron que más de 40 mil pacientes requirieron incapacidad laboral, acumulando 4.4 millones de días sin laborar. Con estas modificaciones, se establecerán mecanismos de coordinación interinstitucional para mitigar la vulnerabilidad económica y social de las pacientes.

Finalmente, la asamblea legislativa aprobó un dictamen complementario que adiciona el artículo 17 Bis a la Ley de Desarrollo Social, con el propósito de obligar al Estado y a los municipios a impulsar programas permanentes de reconstrucción del tejido social. Esta disposición busca fomentar una convivencia sana, pacífica e incluyente a través de actividades culturales, recreativas, deportivas y de mediación comunitaria, fortaleciendo la cohesión social y la cultura de paz en las diversas comunidades de la entidad.

JGH