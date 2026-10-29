Caen 3 integrantes de célula delictiva en Michoacán; los vinculan con narcotráfico, secuestro y homicidio

El Gabinete de Seguridad federal informó sobre la detención de tres presuntos integrantes de una célula delictiva generadora de violencia en Michoacán, quienes son investigados por su posible relación con actividades de narcotráfico por vía marítima, secuestro, homicidio y extorsión.

A través de su cuenta de X, el organismo detalló que las capturas se realizaron mediante un operativo coordinado en el que se ejecutaron tres órdenes de cateo.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

¿Cómo fue el operativo para detener a tres presuntos delincuentes en Michoacán?

Las autoridades federales señalaron que las tres personas detenidas cuentan con órdenes de aprehensión y están relacionadas con investigaciones por diversos delitos de alto impacto.

Por su parte, el Gobierno de Michoacán informó que las detenciones se realizaron en el municipio de Coahuayana, donde fueron capturados Leobardo “N”, Bernardo “N” y Leopoldo Fabián “N”, identificados como presuntos integrantes de una célula delictiva que operaba en la región costera.

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La dependencia federal destacó que los investigados están vinculados con actividades de tráfico de drogas por vía marítima, además de delitos relacionados con la privación de la libertad, homicidio y extorsión.

Gabinete de Seguridad mantiene operativos del Plan Michoacán

El Gabinete de Seguridad indicó que las acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que contempla la coordinación entre autoridades federales y estatales para combatir a los grupos delictivos.

Señaló que los operativos buscan atender los delitos que afectan a la población y fortalecer las condiciones de seguridad en la entidad.

En Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico, @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, ejecutaron tres órdenes de cateo y detuvieron a tres integrantes de una célula delictiva generadora de violencia, quienes cuentan con órdenes de aprehensión y están vinculados con actividades de narcotráfico por vía marítima, así como con delitos de secuestro, homicidio y extorsión. A través del Plan Michoacán por la paz y la justicia mantenemos el trabajo coordinado con las autoridades estatales para combatir a los grupos generadores de violencia y fortalecer la seguridad y tranquilidad de las familias michoacanas. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 29, 2026

Las autoridades reiteraron que mantendrán las acciones conjuntas contra las organizaciones identificadas como generadoras de violencia.

Las tres personas detenidas deberán enfrentar los procedimientos judiciales correspondientes, en los que se determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades penales que les sean atribuidas.

IO