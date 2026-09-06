Evacuan a huespedes de conocido hotel de Río Lagartos tras un fuerte incendio

Una madrugada de tensión se vivió en Río Lagartos luego de que un incendio consumiera dos palapas de un conocido hotel, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de los huéspedes.

El siniestro se registró durante las primeras horas de ayer en el Hotel Río Lagartos, donde las llamas alcanzaron dos palapas ubicadas en la parte alta del inmueble.

Las estructuras, construidas principalmente con madera y huano, fueron rápidamente consumidas por el fuego, generando una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la localidad.

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Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como agentes estatales y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes se trasladaron desde Tizimín para atender la emergencia y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas del complejo.

Ante la cercanía de las llamas con otras instalaciones, los elementos municipales procedieron a evacuar de manera preventiva a los huéspedes, quienes fueron puestos a salvo mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores para controlar el incendio.

También arribó una ambulancia de la SSP, cuyos paramédicos atendieron a una mujer que presentó una crisis nerviosa durante la emergencia. Tras ser estabilizada, no fue necesario trasladarla a un hospital.

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Finalmente, los bomberos y demás cuerpos de auxilio lograron controlar el siniestro y evitar que se extendiera a otras áreas del hotel. El saldo fue de daños materiales en las dos palapas, sin personas lesionadas.

Posibles causas

De manera preliminar, se mencionó que un posible cortocircuito habría originado el incendio; sin embargo, corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones y determinar oficialmente las causas.

La fuerte movilización registrada durante la madrugada llamó la atención de numerosos habitantes de Río Lagartos, quienes salieron de sus viviendas al escuchar las sirenas y observar el despliegue de las corporaciones de emergencia.