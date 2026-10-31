Localizan a hombre muerto con posibles heridas de arma blanca en la colonia Cristo Rey; Fiscalía investiga

Un hombre fue encontrado sin vida y con aparentes heridas provocadas por arma blanca en calles de la colonia Cristo Rey, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad pública y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los agentes acudieron al lugar después de recibir un reporte sobre una persona que se encontraba tendida en la vía pública.

Al llegar, los uniformados localizaron al hombre con lesiones visibles. Sin embargo, tras una valoración, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

¿Qué ocurrió en la colonia Cristo Rey?

Después de confirmar el fallecimiento, los elementos policiales acordonaron la zona para preservar los posibles indicios relacionados con los hechos.

Noticia Destacada Fuga de gas doméstico provocó miedo al estallar en una casa del fraccionamiento Palmas II en Playa del Carmen

Posteriormente, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y recabaron información para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios correspondientes para determinar la causa del fallecimiento y establecer la identidad de la víctima.

¿Hay detenidos por la muerte del hombre en Cristo Rey?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni han informado sobre personas detenidas por este caso.

Tampoco se ha establecido cómo ocurrieron los hechos ni si las lesiones fueron consecuencia de una agresión directa.

La Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones para determinar si se trató de un homicidio y, en caso de confirmarse, identificar a los posibles responsables y esclarecer el móvil.

IO