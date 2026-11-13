Refuerzan vigilancia en plazas comerciales y bancos de Chetumal ante el inicio del Buen Fin 2026

Con motivo del Buen Fin 2026, se reforzaron los recorridos de vigilancia en avenidas, plazas comerciales y sucursales bancarias de Chetumal, con el propósito de prevenir incidentes y brindar mayor seguridad a quienes realizan compras o acuden a retirar dinero durante esta temporada de promociones.

Las acciones de vigilancia se concentran en zonas de mayor actividad comercial y bancaria, donde se realizan recorridos de proximidad para detectar posibles situaciones de riesgo y atender cualquier incidente que pudiera presentarse durante el periodo de descuentos.

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Ante el incremento de movimientos en establecimientos y cajeros automáticos, se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a sus pertenencias, evitar descuidar objetos de valor y reportar cualquier situación sospechosa o de emergencia al número 911.

El operativo de vigilancia se desarrolla durante las jornadas comerciales del Buen Fin, cuando se espera una mayor concentración de consumidores en distintos puntos de la capital quintanarroense.