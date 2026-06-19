Denuncian opacidad y presunto favoritismo en asignación de concesiones de taxis en Mahahual

Un grave conflicto interno ha estallado al interior del Sindicato de Taxistas “Joaquín Hendricks Díaz” en Mahahual, luego de que un grupo significativo de socios ayudantes denunciara presuntas irregularidades y falta de transparencia en la entrega de 31 nuevas concesiones autorizadas por el Gobierno del Estado.

Los inconformes aseguran que, pese a las instrucciones de priorizar a los trabajadores con mayor antigüedad —muchos de ellos con más de 20 años de espera—, solo 12 placas fueron entregadas a socios ayudantes. Las 19 restantes, según sus denuncias, fueron asignadas de forma opaca, beneficiando presuntamente a personas cercanas al secretario general del sindicato, Juan Manuel Lanz, ignorando el escalafón y los acuerdos previos.

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Hasta antes del conflicto, el sindicato contaba con 307 concesionarios y 216 socios ayudantes. Durante una asamblea general reciente, la directiva se negó a revelar los nombres de los beneficiarios de las 19 concesiones en disputa, lo que generó mayor indignación y acusaciones de favoritismo y posible corrupción dentro del gremio.

Los afectados han solicitado formalmente la intervención del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) para que realice una auditoría al proceso y garantice que la asignación se haya realizado bajo criterios de legalidad y equidad. Han advertido que, de no obtener respuestas claras y transparentes, iniciarán una serie de movilizaciones y protestas en la Costa Maya.

Los denunciantes han hecho un llamado a las autoridades competentes para que intervengan con rapidez y claridad, / Especial

Este tipo de denuncias refleja las tensiones que viven los trabajadores del transporte en Mahahual, un destino turístico en constante crecimiento donde las concesiones representan una oportunidad laboral importante pero también un foco de conflictos por la distribución de beneficios. Los socios ayudantes, que durante años han trabajado bajo el esquema de “ayudantes”, exigen que se respete el principio de antigüedad y justicia social prometido en el sector.

Hasta el momento, ni la dirigencia sindical ni las autoridades estatales han emitido una versión oficial detallada sobre los criterios utilizados en la asignación de las concesiones restantes. La opacidad en el proceso ha generado un clima de desconfianza que podría afectar el servicio de taxis en una de las zonas turísticas más importantes del sur de Quintana Roo.

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Los denunciantes han hecho un llamado a las autoridades competentes para que intervengan con rapidez y claridad, con el fin de restaurar la confianza en el gremio y evitar que el conflicto escale y afecte la movilidad y el turismo en la región.

La situación continúa en desarrollo y es seguida de cerca por los agremiados, quienes esperan que las 19 concesiones en disputa sean revisadas y asignadas conforme a los lineamientos establecidos.