Enjambre de abejas atacó a trabajadores de CAPA en Ramonal, Chetumal

Una jornada de mantenimiento de infraestructura hidráulica estuvo a punto de convertirse en tragedia en la comunidad de Ramonal, cuando un enjambre de abejas africanizadas arremetió contra una cuadrilla de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

El incidente ocurrió mientras los operarios realizaban maniobras de demolición de un antiguo tanque elevado en esta localidad de la Ribera del Río Hondo, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco.

Persona de la Comisión Nacional de Emergencias se dieron a la tarea de retirar el enjambre.

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El ataque se registró de manera súbita durante las labores de demolición, cuando las vibraciones y el movimiento de la estructura aparentemente perturbaron a los insectos. Ante la agresividad de las abejas, varios trabajadores resultaron con múltiples picaduras en diversas partes del cuerpo.

Varios fueron afectados, por lo que se coordinó su traslado al Centro de Salud local para recibir el tratamiento médico necesario y prevenir complicaciones por reacciones alérgicas.

Elementos del Centro Nacional de Emergencias, la comunidad y el delegado aplicaron métodos tradicionales de dispersión / Especial

Debido al riesgo latente, las labores de ingeniería fueron suspendidas de manera indefinida. El área circundante al tanque fue acordonada con cintas de precaución para restringir el paso de transeúntes y evitar nuevos ataques a los habitantes de la zona.

Vecinos de Ramonal se sumaron activamente a las labores de vigilancia, alertando a quienes circulaban cerca del perímetro de trabajo sobre la presencia de los insectos.

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Para controlar la situación, elementos del Centro Nacional de Emergencias, la comunidad y el delegado aplicaron métodos tradicionales de dispersión. Utilizando humo generado por la quema controlada de madera y hojarasca, lograron ahuyentar al enjambre y reducir la densidad de abejas en el sitio de la obra.

Esta acción vecinal permitió estabilizar el entorno, aunque el sitio permanece bajo observación para garantizar que no existan remanentes del enjambre que puedan poner en peligro a los trabajadores o a las familias que habitan en los alrededores de esta infraestructura estatal.