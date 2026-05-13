Reportan detonaciones de arma de fuego en la calle Lázaro Cárdenas de José María Morelos

La calle Lázaro Cárdenas de la colonia Morelos, volvió a ser foco de atención la tarde de este miércoles, como sucedió a a finales de febrero de este año, cuando en ese lugar fue ejecutada una persona dentro de su domicilio. En esa artería, se reporto hoy poco después de las 2 de la tarde detonaciones de arma de fuego.

Al sitio acudió la policía, pero los vecinos del lugar dijeron que nadie había escuchado balazos o ruidos de personas sospechosas. La policía dijo que es muy probable que esa ese reporte haya sido falsa alarma, como de las muchas qué se recibe la corporación.

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El 27 de febrero de este año, cerca de las 2 de la tarde se reportaron balazos en la calle Lázaro Cárdenas. La policía acudió al lugar los vecinos informaron que habían escuchado 4 detonaciones de arma de fuego en el domicilio de una persona de ese lugar.

Referían que los sujetos había disparada sus armas venían en un jetta color negro se habían dado a la fuga.

Los policías se asomaron en una casa de las que hace el gobierno y vieron una persona tirada en el piso, la cual luego se confirmó luego que no contaba con signos vitales.

En su momento los vecinos identificaron al occiso como Lázaro Caamal de 38 años de edad.