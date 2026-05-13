Lagunas artificiales en Cancún atraen a familias pese a riesgos y falta de vigilancia

Familias locales, parejas y vecinos de los alrededores de las lagunas artificiales y sascaberas inundadas acostumbran de visitar estos lugares por los atractivos que ven en ellas, como la tranquilidad, la privacidad, el contacto con la naturaleza y principalmente el tratarse de cuerpos de agua dulce que son más agradables para familias que son de otros estados de la república como Veracruz, Tabasco o Chiapas.

La familia del señor Carlos Solano visitó durante la tarde del miércoles la laguna “El milagro” donde en compañía de sus hermanos Marcelino, José y la cuñada Lorenza que vienen de visita de su natal Veracruz, y en su comunidad abundan los riachuelos y estuarios, donde desde niños se bañaban. Ahora que residen en Cancún, las lagunas artificiales es lo más cercano que tienen.

“Preferimos estos cuerpos de agua así sean artificiales porque nos es más agradable que el mar. En fines de semana estos lugares suelen estar llenos de familias, parejas y chamaquitos. No recomendamos ir a lo hondo porque no se toca el suelo”

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En las orillas de esta laguna hay viviendas y casas que se levantan metros antes de un abismo de hasta 15 metros de altura hasta llegar al secarral de las orillas de esta laguna. Gran parte de la laguna se encuentra seca, debido a que aun no es época de fuertes lluvias, y la que permanece inundada es debido a las venas de agua en las profundidades de estas canteras.

Del costado de la orilla que colinda con la colonia Valle Verde, un muchacho acompañado de unos niños tenían intención de estar en el área un rato, pero al ver lo complicado de la aventura se regresaron entre los matorrales.

“Queríamos entrar al agua pero lo vimos muy complicado y mejor no. Ya en otro momento quizá vendremos” mencionó brevemente el joven.

Quienes viven en las inmediaciones de las lagunas se lamentan de las basura que se acumula entre las calles que conducen a los accesos de esta. Pilas de desechos de todo tipo, desde restos de electrodomésticos, basura orgánica, plásticos, llantas y botellas se acumulan en estos sitios, y el viento, al erosión y el mismo colapso de la montaña de basura hace que progresivamente caiga al interior de la sascabera.

Vecinos denuncian acumulación de basura, botellas de vidrio y desechos que terminan en el interior de las sascaberas. / Erick Romero

“Nos quieren volver un basurero el lugar y eso es una desgracia porque aquí no debería ser sitio para los desechos, además, sean artificiales o no, en ella habitan muchas aves” mencionó una vecina.

Volviendo con la familia Solano. Al llegar a su sitio acostumbrado, después de un largo tiempo de no ir a la laguna, lamentó el que se haya vuelto un basurero incluso en las cercanías del agua, y especialmente la presencia de botellas de cerveza y otros alcoholes entre los pastizales, que como lo menciona, con las actuales altas temperaturas se puede provocar un efecto de lupa e iniciar un incendio.

“Hasta donde se llega la irresponsabilidad de la gente, que aquí deja botellas de vidrio que son de lo más peligroso porque puede focalizar los rayos del sol en un punto, prender la maleza y comenzar un incendio” mencionó el hermano Marcelino.

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Por su parte José se baño en las orillas más próximas de la laguna. Comparte que la sensación en los pies y al tacto es de un suelo de tierra un tanto arcilloso y resbaladizo. Hay un abismo cerca de la orilla que cae hasta 8 metros de profundidad de acuerdo a sus estimaciones.

“No es adecuado nadar aquí. Quien se atreva debería limitarse a estar en lo mas cerca de la orilla donde hay un primer nivel de terrazas de las excavaciones de las canteras”

El acceso a estos lugares, supuestamente vigilados, resulta fácil para las personas una vez tengan ubicada la manera de acceder y librar el tupido monte que las rodea. Como menciona la familia, se debe acudir a ellas considerando los riesgos, y entendiendo que se está lejos de toda ayuda. Mientras tanto, las lagunas artificiales continúan siendo un importante atractivo para las familias locales y de las colonias irregulares como una alternativa a otros entretenimientos.