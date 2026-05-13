Morena exige justicia por asesinato de Lucía Guadalupe Mora y acusa abandono en Chihuahua

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que el asesinato de Lucía Guadalupe Mora Ávalos, coordinadora del partido en Valle de Allende, Chihuahua, no puede considerarse un hecho aislado.

A través de un posicionamiento público, Montiel calificó el crimen como un acto cobarde y sostuvo que refleja la situación de violencia que enfrenta Chihuahua.

También criticó al gobierno estatal al señalar que existe abandono institucional y falta de participación constante en las mesas de construcción de paz.

La dirigente morenista expresó condolencias a familiares, amistades y militantes cercanos a la coordinadora asesinada, cuyo caso ha generado reacciones dentro del partido y entre legisladores federales.

Morena acusa crisis de seguridad en Chihuahua

Ariadna Montiel afirmó que Chihuahua atraviesa una situación crítica de violencia y cuestionó el actuar de la gobernadora María Eugenia Campos.

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La dirigente sostuvo que la mandataria estatal ha priorizado otros temas por encima de la seguridad pública y acusó falta de atención hacia la población del estado.

Las declaraciones ocurren después de que se confirmó el asesinato de Lucía Guadalupe Mora afuera de su domicilio en Valle de Allende, hecho que ya es investigado por las autoridades correspondientes.

CEN de Morena pide investigación transparente

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena también emitió un pronunciamiento para condenar el crimen y exigir una investigación pronta, exhaustiva y transparente.

El asesinato de nuestra compañera Lucía Guadalupe Mora no puede tratarse como un hecho aislado. Lamentamos profundamente este acto cobarde, reflejo de un estado abandonado por un gobierno que se niega a asistir de manera regular a las mesas de construcción de la paz.



Mientras… pic.twitter.com/mCxnKe2NYL — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 13, 2026

En el mensaje, el partido expresó solidaridad con familiares, amigos y compañeros de la militante, además de pedir que los responsables sean llevados ante la justicia.

Morena sostuvo que ningún acto de violencia debe permanecer impune y reiteró su exigencia para que las autoridades esclarezcan el asesinato de Lucía Guadalupe Mora Ávalos.

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