Pronóstico del clima en Yucatán 14 de mayo: Se mantiene la probabilidad de tormentas este jueves

La probabilidad de lluvias se mantiene en Yucatán este jueves 14 de mayo, acompañadas de las acostumbradas temperaturas calurosas que continúan afectando a la región.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” se mantendrá el potencial de chubascos con tormentas fuertes en la región, debido al desarrollo de una vaguada sobre el occidente de la región, aunado al fuerte calentamiento diurno e inestabilidad en altura, causando chubascos con tormentas localmente fuertes en Yucatán.

Además, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, aunque en la tarde se tornarán del norte-noreste, norte y este noreste en Yucatán.

Para este día continuará la #OlaDeCalor en 14 entidades del país.



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Habrá temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 33 grados Celsius en la ciudad de Mérida, mientras que al amanecer se esperan condiciones ligeramente frescas, con mínimas cercanas a los 23 grados. Durante la noche, el clima se tornará cálido en gran parte del estado.

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En otros municipios, el puerto de Progreso registrará temperaturas que oscilarán entre los 23 y 30 grados, mientras que en Tekax se prevén valores de entre 24 y 32 grados.

En Tizimín, las temperaturas se ubicarán entre los 24 y 35 grados, y en Valladolid se esperan mínimas de 21 y máximas de hasta 32 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, así como tomar precauciones, especialmente en zonas costeras y marítimas, debido a las condiciones de viento y posibles tormentas.

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Recomendaciones ante lluvias y calor

Procivy emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos: