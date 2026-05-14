Pescadores capturan y destazan a enorme mantarraya frente al muelle fiscal de Chetumal

Un grupo de aficionados a la pesca con línea y anzuelo logró la captura de una enorme mantarraya, de aproximadamente 25 kilogramos, justo a un costado del muelle fiscal y frente a la Explanada de la Bandera, en el área del Obelisco. Lo que inició como una tarde rutinaria de lances al mar se transformó en una batalla de fuerza cuando los pescadores sintieron un tirón inusual en sus cordeles.

A diferencia del movimiento vibrante y rápido que caracteriza a los peces de escama comunes en la zona, el peso que se resistía desde el fondo de la bahía se sentía pesado y constante. Tras varios minutos de esfuerzo y maniobras para evitar que la línea se reventara contra la estructura del muelle, los hombres lograron arrastrar hacia la orilla a un ejemplar de dimensiones poco comunes para ser avistado tan cerca de la zona peatonal.

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Al sacar al espécimen del agua, la sorpresa fue mayúscula al confirmar que se trataba de una mantarraya. El suceso atrajo rápidamente la atención de los curiosos que caminaban por el boulevard, quienes no perdieron la oportunidad de documentar el momento con sus teléfonos celulares. Tras la obligada fotografía del recuerdo, donde se exhibía el tamaño del animal, los pescadores procedieron a sacrificar al ejemplar en el mismo sitio.

Posteriormente, la mantarraya fue destazada y repartida entre todos los integrantes del grupo de pescadores que participaron en la faena. Este acto, aunque común dentro de las prácticas de pesca de subsistencia que se llevan a cabo de manera informal en el malecón de la capital, generó cuestionamientos entre algunos testigos debido a la naturaleza del espécimen y el impacto visual de su sacrificio en una zona de alta afluencia turística y familiar.

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A pesar de que el consumo de mantarraya es tradicional en diversas partes del estado y el país, ver una captura de este tamaño en un punto tan cercano al Reloj del Obelisco es un evento poco frecuente. Los pescadores involucrados señalaron que la carne sería utilizada para consumo familiar, aprovechando la fortuna de haber dado con un ejemplar que, por su peso, garantiza alimento para varias personas.

Este evento vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de regular o supervisar la pesca que se realiza en el Boulevard Bahía, no solo por la seguridad de los paseantes ante el manejo de especies de este tipo, sino por la preservación de la fauna que habita en esta área protegida y que forma parte del atractivo visual y ecológico de Chetumal.