Casas de empeño bajo vigilancia estatal desde septiembre

A partir del mes de septiembre, la operatividad de las casas de empeño estará bajo vigilancia del Gobierno del Estado, lo anterior luego de la aprobación de la nueva Ley que Regula el Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de Campeche; además, por unanimidad de votos, el Congreso del Estado avaló la creación de un Consejo de Participación Ciudadana para la Seguridad, ante las medidas de prevención necesarias para garantizar su bienestar.

Durante el desarrollo de la sesión, uno de los dictámenes sometidos al pleno fue el relativo a la regulación de las casas de empeño. La nueva norma fue aprobada por mayoría de votos, con 23 a favor de legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en tanto que las 10 abstenciones fueron de Movimiento Ciudadano (MC).

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La legislación está integrada por ocho capítulos que a su vez incluye 32 artículos, en los que se establecen sanciones, medios de impugnación para los ciudadanos, procesos de verificación y obligaciones de las casas de empeño.

Nuevas obligaciones

Entre estas disposiciones se contempla que, al ser estos establecimientos susceptibles de comercializar artículos robados, estarán obligados a presentar denuncias ante el Ministerio Público cuando, derivado de su actividad, tengan conocimiento de hechos presumiblemente constitutivos de delito, conforme al Código Penal del Estado.

Asimismo, se establece que los ayuntamientos deberán remitir al Sistema de Administración Fiscal del Estado de Campeche (Seafi) el registro de autorizaciones, licencias, permisos, modificaciones o revalidaciones otorgadas a casas de empeño o cualquier establecimiento que, de forma habitual o profesional, realice operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

En los posicionamientos, el único orador fue Jorge Salim Abraham Quijano, quien reconoció que, si bien la norma no es inadecuada, en este momento no existen garantías suficientes para resguardar la información de los pignorantes, lo que deberá atender el Seafi, particularmente en lo relativo a tasas de interés y recargos aplicables.

Otras actividades

Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado avaló la creación de un Consejo de Participación Ciudadana para la Seguridad, como parte de las medidas de prevención orientadas a fortalecer la seguridad y el bienestar de la población.

La reforma adiciona la fracción IX Bis al artículo 103 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, con el objetivo de facultar a los ayuntamientos para la creación de estos comités, los cuales podrán exponer sus necesidades ante las instancias públicas.

El Consejo de Participación Ciudadana para la Seguridad se establece como un órgano colegiado de carácter consultivo, integrado por representantes vecinales, autoridades municipales competentes y miembros de redes comunitarias, con el objetivo de promover la colaboración ciudadana en la formulación, seguimiento y evaluación de estrategias locales de seguridad y proximidad social.

Además, las autoridades, junto con el consejo, estarán obligadas a realizar recorridos comunitarios periódicos para recabar opiniones, inquietudes y propuestas de mejora por parte de la población.