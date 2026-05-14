Buque escuela Simón Bolívar de Venezuela zarpa de Progreso rumbo a Cozumel

Con emotiva despedida, el buque escuela Simón Bolívar zarpó ayer de Progreso hacia Cozumel para continuar su travesía por el mundo.

Entre maniobras navales, música tradicional y muestras de fraternidad marítima, el navío de la Armada de Venezuela se hizo a la mar alrededor de las 8:00 horas desde la terminal remota del puerto, donde desde temprano la tripulación inició los preparativos.

Más de 165 marineros participaron en las operaciones, mientras varios cadetes y elementos navales se colocaron sobre los mástiles del velero para despedirse del puerto yucateco, una tradición marítima que llamó la atención de quienes acudieron a observar la partida.

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Durante el alejamiento de la nave, desde cubierta comenzaron a escucharse canciones típicas venezolanas y mexicanas, creando un ambiente emotivo.

El buque también fue despedido por personal de la Marina Armada de México, cuyos elementos desearon buen viaje a la tripulación en su ruta hacia otro puerto mexicano, como parte de las acciones de cordialidad y cooperación naval entre ambas instituciones.

El Simón Bolívar, conocido internacionalmente como el Embajador Sin Fronteras, arribó a Progreso el pasado 8 de mayo como parte de su XXXVI Crucero de Instrucción al Exterior 2026.

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Durante varios días permaneció abierto al público, permitiendo que familias, estudiantes y visitantes de distintos municipios lo recorrieran y conocieran parte de la vida a bordo de uno de los buques escuela más representativos de América Latina. De acuerdo con los organizadores, el total de visitantes fue de mil 69 personas.

La presencia del navío generó importante afluencia de paseantes en el puerto y fortaleció el intercambio cultural y marítimo entre México y Venezuela, además de convertirse en uno de los atractivos más comentados de la semana.