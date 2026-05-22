Descubren nueva especie acuática en la Laguna de Bacalar

Una nueva especie de organismo acuático identificada como Mayamysis bacalarensis fue descubierta en la Laguna de Bacalar, hallazgo que amplía el conocimiento científico sobre la biodiversidad del sur de Quintana Roo y representa el primer registro de un mísido en este sistema lagunar de agua dulce.

La investigación fue desarrollada por Manuel Elías Gutiérrez, investigador de El Colegio de la Frontera Sur, junto con Diana Estela González Trejo, estudiante del Tecnológico Nacional de México, quienes encabezaron el estudio enfocado en organismos zooplanctónicos presentes en la región.

De acuerdo con los especialistas, la especie descubierta pertenece al grupo de los mísidos, pequeños organismos que forman parte del zooplancton y habitan en ecosistemas acuáticos como océanos, bahías, estuarios y algunos cuerpos de agua continentales.

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Los investigadores señalaron que el zooplancton continúa siendo uno de los grupos menos estudiados dentro de los ecosistemas acuáticos, por lo que aún existen numerosas especies sin descripción científica formal.

Indicaron que entre los organismos más conocidos de este grupo se encuentran rotíferos, cladóceros y copépodos; sin embargo, los mísidos recibieron menor atención científica debido a su reducido tamaño, el cual puede variar entre los dos y los 80 milímetros de longitud.

La nueva especie fue denominada Mayamysis bacalarensis y, hasta ahora, únicamente fue localizada en la Laguna de Bacalar y en la zona norte de la Bahía de Chetumal.

El hallazgo cobró relevancia debido a que no existían antecedentes documentados sobre la presencia de mísidos dentro de este sistema lagunar de agua dulce ubicado en el sur del estado.

La Laguna de Bacalar es considerada el lago de agua dulce más grande de la península de Yucatán y el segundo más extenso de México.

El cuerpo lagunar posee una longitud aproximada de 50 kilómetros y una profundidad promedio cercana a los nueve metros.

Para la recolección de los organismos, los especialistas utilizaron métodos de muestreo no convencionales, principalmente trampas de luz, técnica que permite captar especies zooplanctónicas sin alterar su comportamiento natural ni provocar que evadan los sistemas de arrastre empleados habitualmente en investigaciones acuáticas.

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Los científicos explicaron que los mísidos tienen relevancia ambiental y científica debido a que funcionan como bioindicadores de la calidad del agua y forman parte de las cadenas alimenticias acuáticas.

Actualmente, más del 90 por ciento de las mil 235 especies conocidas de mísidos habitan en ecosistemas marinos, donde comúnmente son identificados como krill, organismo que constituye una de las principales fuentes de alimento para distintas especies de ballenas.

En contraste, la presencia de mísidos en ecosistemas de agua dulce o salobre es considerada poco frecuente.

Antes de este descubrimiento, los únicos registros de organismos de este tipo en la península de Yucatán correspondían a cenotes subterráneos.