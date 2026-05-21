Condenan a agresor a prisión y vinculan a proceso a cuatro por violencia familiar en Chetumal

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Cometidos contra la Mujer y por Razones de Género, se obtuvieron duros reveses judiciales en contra de generadores de violencia de género en la entidad, logrando una sentencia condenatoria y la vinculación a proceso de cuatro sujetos en casos independientes de violencia familiar.

En el primer asunto, la Representación Social aportó pruebas contundentes que permitieron a un Juez de Control dictar una sentencia condenatoria de dos años y ocho meses de prisión en contra de Pedro Jesús Anca Franco. Al ahora sentenciado se le responsabiliza penalmente por hechos delictivos cometidos en agravio de su expareja en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez de este municipio.

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Los antecedentes del caso señalan que el 30 de agosto de 2023, Anca Franco acudió al domicilio de la víctima para agredirla verbalmente. Posteriormente, el 17 de mayo de 2024, el sujeto ingresó por la fuerza al inmueble para ejercer agresiones físicas en contra de la mujer, y apenas dos días después la amenazó explícitamente con privarla de la vida, además de advertirle que incendiaría su vivienda. Aunado a la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial le impuso una multa económica de 48 mil pesos.

Por otra parte y en audiencias por separado, la Fiscalía General del Estado logró que jueces de control dictaran la vinculación a proceso de Jorge Alberto “N”, Gael Mateo “N” y José Antonio “N”, todos ellos imputados por el delito de violencia familiar en agravio de sus respectivas parejas sentimentales.

Cuatro sujetos fueron vinculados a proceso por presuntos actos de violencia contra sus parejas sentimentales / Especial

Las investigaciones ministeriales permitieron acreditar que los imputados, Jorge Alberto “N” y Gael Mateo “N”, ejercieron agresiones físicas directas en contra de las víctimas para causarles daño. En tanto, en el caso de José Antonio “N”, se demostró que el sujeto utilizó un arma punzocortante para amagar a la agraviada, infundiéndole terror al advertirle que atentaría contra su vida.

En un último caso registrado en el mismo municipio, agentes ministeriales presentaron ante la autoridad judicial a Itzae Axayacatl “N”, quien fue formalmente imputado por el delito de violencia familiar en perjuicio de su expareja.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especializada, este individuo interceptó a la víctima, a quien sujetó violentamente del brazo y le propinó golpes en el cuerpo. El objetivo de la agresión física era intimidarla y obligarla bajo coacción a estampar su firma en los documentos legales correspondientes a su proceso de divorcio.