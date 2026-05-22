Indignación en Dzitbalché: mototaxista asalta a abuelita y le roba su pensión del Bienestar

Una mujer de la tercera edad, identificada como doña Socorro y originaria de la comunidad de Sahcabchén, fue víctima de un violento asalto tras abordar un mototaxi en el municipio de Dzitbalché, lugar al que había acudido con la ilusión de cobrar el apoyo económico de su pensión y realizar algunas compras.

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El indignante hecho ocurrió cuando la mujer subió a la unidad de transporte en la cabecera municipal. Sin embargo, durante el trayecto, el conductor desvió la ruta de manera sospechosa hacia una zona solitaria con dirección a Uxmal.

Al encontrarse en un tramo despoblado, el chofer amenazó a la víctima y, utilizando la fuerza física, la despojó del dinero en efectivo que acababa de recibir del programa Bienestar, así como de las pocas alhajas que portaba, para posteriormente abandonarla a su suerte en el lugar.

Minutos más tarde, la mujer fue auxiliada por pobladores de la zona que transitaban por el sitio. Los ciudadanos dieron parte de inmediato a las autoridades locales e intentaron colaborar en la identificación del presunto responsable. Lamentablemente, debido a la crisis nerviosa provocada por el atraco, la víctima no logró identificar las características físicas del delincuente ni recordar los detalles o número económico del vehículo.

Ante esta situación, el caso ya fue denunciado formalmente ante la Fiscalía General del Estado, mientras que grupos de mototaxistas y ciudadanos de Dzitbalché se han sumado a la búsqueda para tratar de dar con el paradero del sospechoso que empaña la labor de los transportistas locales.

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JGH