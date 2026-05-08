Camioneta derriba una luminaria tras perder el control

Un aparatoso accidente vial se registró durante las primeras horas de este viernes, cuando el conductor de una camioneta protagonizó un fuerte impacto contra el mobiliario urbano de la ciudad. Los hechos ocurrieron en el transcurso de la madrugada, momento en que, por causas que aún se tratan de establecer, el operador del vehículo perdió la dirección de la unidad, proyectándose de manera directa contra un poste de alumbrado público.

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La fuerza de la colisión fue suficiente para que la estructura metálica terminara visiblemente doblada, representando un riesgo potencial para la zona. Por su parte, la camioneta involucrada resultó con daños materiales de consideración en su carrocería, quedando maltrecha sobre la vía tras el fuerte encuentro con la base del poste.

A pesar de la magnitud del choque y lo aparatoso de la escena, las autoridades que acudieron al lugar confirmaron que, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

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Elementos de seguridad y tránsito se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para asegurar el área y proceder con el retiro del vehículo siniestrado, iniciando así el proceso para que los responsables se hagan cargo de los daños ocasionados a la infraestructura pública.

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