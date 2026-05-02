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Conductor sobrevive de milagro tras brutal choque en la carretera 307; auto queda destrozado

Un conductor salió ileso tras chocar contra una barrera metálica en la carretera 307, cerca de Playa del Carmen. El vehículo quedó destrozado tras el impacto.

Por Erick Díaz

2 de may de 2026

2 min

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Aparatoso choque en la carretera federal 307.
Aparatoso choque en la carretera federal 307. / Erick Díaz

Un aparatoso accidente ocurrido en la carretera federal 307 dejó como saldo un vehículo completamente destrozado, pero, de manera sorprendente, sin lesiones graves para su conductor, quien prácticamente volvió a nacer tras el impacto.

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El percance se registró a la altura del kilómetro 275, en el tramo que conecta Puerto Aventuras con Playa del Carmen, poco antes de la curva conocida como Punta Venado. De acuerdo con el testimonio del joven automovilista, quien conducía un Nissan March blanco con dirección al norte, una camioneta le cerró el paso de forma repentina, obligándolo a maniobrar bruscamente.

La acción provocó que perdiera el control del vehículo y, debido a la velocidad a la que circulaba, terminó proyectándose contra la barrera metálica de contención. La estructura de acero atravesó la parte frontal del automóvil por el lado del copiloto, causando daños severos en la carrocería y destrozando por completo el cofre.

A pesar de la magnitud del impacto, que activó las bolsas de aire y dejó la unidad prácticamente inservible, el conductor resultó ileso. Paramédicos que acudieron al lugar lo valoraron y confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad, destacando que la barra metálica no alcanzó el asiento del piloto, lo que evitó una tragedia mayor.

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, arribaron para asegurar la zona y realizar labores de abanderamiento, ya que el vehículo quedó obstruyendo parcialmente la vía, representando un riesgo para otros automovilistas.

El Nissan March fue declarado pérdida total debido a los daños estructurales. En tanto, el conductor fue retenido de manera preventiva para el deslinde de responsabilidades por los daños ocasionados a la infraestructura carretera.

Finalmente, una grúa llevó a cabo las maniobras necesarias para retirar la unidad, que permanecía incrustada en la barrera metálica, trasladándola posteriormente al corralón correspondiente. El incidente, aunque impactante, terminó sin víctimas que lamentar.

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JGH

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