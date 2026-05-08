Falla en remolque provoca carambola y volcadura

Una falla mecánica desató un aparatoso accidente múltiple este viernes en la salida de Chetumal, específicamente sobre la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la glorieta de acceso. El siniestro, que involucró a cinco vehículos en total, movilizó a los cuerpos de seguridad estatal tras el reporte de una camioneta que perdió su carga en plena marcha, lo que generó daños materiales de gran consideración en una zona de alto flujo peatonal y vehicular.

El incidente se originó cuando una camioneta que remolcaba una plataforma con una perforadora de pozos y un automóvil Volkswagen Vento sufrió la rotura de la polea de sujeción.

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Al desprenderse el mecanismo, el remolque quedó a la deriva, provocando que el auto Vento perdiera la estabilidad y terminara volcado sobre su toldo en medio de la vía pública. La pesada maquinaria de infraestructura, sin control alguno, continuó su trayectoria hasta impactar violentamente contra una fila de vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones.

Entre las unidades afectadas por el impacto de la perforadora se encuentran un Nissan Tsuru y un Nissan Versa, los cuales presentaron daños estructurales significativos tras ser alcanzados por el equipo desprendido.

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A pesar de que el Volkswagen Vento quedó recostado sobre su derecha, el reporte de las autoridades de tránsito confirmó que no hubo personas heridas ni víctimas que lamentar.

Peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron las diligencias pertinentes para deslindar responsabilidades, mientras que el servicio de grúas trabajó de manera intensa para retirar las unidades siniestradas.

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