Fallece hombre que ingirió químico agrícola en la colonia Rancho Los Monos

Se confirmó el trágico desenlace de un hombre tras una severa intoxicación en la capital del estado. El deceso fue a las 21:30 horas del jueves 7 de mayo en las instalaciones del Hospital General de Chetumal, lugar donde el paciente se encontraba bajo vigilancia médica crítica luego de haber ingerido una sustancia tóxica en un domicilio particular.

Los hechos que derivaron en esta fatalidad comenzaron la tarde del jueves en una vivienda ubicada en la calle Laguna Om. Según los informes recabados, el sujeto consumió una cantidad considerable de herbicida de uso agrícola, lo que provocó una reacción inmediata en su organismo. Tras ser descubierto se activaron los servicios de emergencia para su traslado urgente al nosocomio, donde el personal médico realizó maniobras intensivas para intentar estabilizarlo.

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Fuentes internas del hospital detallaron que, debido al deterioro acelerado de sus funciones vitales por el efecto del químico, los médicos habían preparado al paciente para ser intubado; sin embargo, los esfuerzos resultaron insuficientes ante la gravedad de la intoxicación.

Ante la confirmación de la muerte, los directivos del centro médico notificaron a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las diligencias correspondientes por ley.

Al hospital arribaron agentes de la Policía de Investigación y un fiscal del Ministerio Público del Fuero Común para dar fe de lo ocurrido y recabar los primeros testimonios.

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Posteriormente, peritos criminalistas de la Dirección de Servicios Periciales llevaron a cabo el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado de los restos al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia, con el fin de formalizar las causas del fallecimiento en la carpeta de investigación.

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