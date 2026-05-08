Tras trece años, condenan a 25 años de prisión a homicida en Othón P. Blanco

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Procesos, logró obtener una sentencia ejemplar en contra de un sujeto responsable de un violento crimen ocurrido hace más de una década en el sur de la entidad.

Tras un exhaustivo proceso legal y la presentación de pruebas contundentes, un Juez Penal Tradicional dictó un fallo condenatorio con una pena privativa de la libertad de 25 años para Juan Manuel González Morales, hallado culpable del delito de homicidio calificado.

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El caso se remonta al 24 de marzo de 2013 en la comunidad de Morocoy, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el hoy sentenciado y la víctima, cuya identidad permanece reservada, se encontraban conviviendo e ingiriendo bebidas embriagantes.

Durante el encuentro, surgieron viejas rencillas cuando la víctima le reclamó a González Morales por una situación del pasado, lo que desató una disputa que escaló rápidamente a la violencia física.

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En un arranque de ira derivado de dicha confrontación, el agresor ingresó a un domicilio particular donde atacó a la víctima utilizando un machete. Las lesiones provocadas por el arma blanca fueron fatales, causándole la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Desde entonces, las autoridades ministeriales trabajaron en el desahogo de las diligencias bajo el sistema de justicia tradicional para acreditar la responsabilidad del atacante.

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Además de los 25 años que deberá purgar en prisión, el juzgador impuso al sentenciado una sanción económica consistente en una multa de 92 mil 70 pesos. Asimismo, se le ordenó el pago de 341 mil 400 pesos por concepto de reparación del daño material en favor de los deudos de la víctima.

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