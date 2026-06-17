Mercado 5 de Abril de Chetumal agoniza: Sólo 7 de 47 locales siguen abiertos

Con sólo 7 de un total de 47 locales abiertos, el emblemático mercado 5 de Abril de esta ciudad atraviesa hoy día la crisis más grave de su historia, por lo que no se descarta en que los próximos meses cierre sus puertas de forma definitiva.

Entrevistados al respecto, los comerciantes que aún siguen ofreciendo sus productos en este lugar, ubicado el cruce de las calles Francisco J. Mújica y Guadalupe Victoria en la colonia Adolfo López Mateos, señalaron que la mayoría de sus compañeros no pudieron mantener abiertos sus locales debido a los altos costos de operación de los mismos, llámese renta, luz, agua, la carga tributaria existente y demás, no quedándoles más remedio que cerrarlos.

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Fidelia Acevedo, locataria, señaló que uno de los factores que también influye en la decadencia que está observando este centro de abasto es que ya no existe la variedad de productos de otros años y los clientes ya no llegan, pues prefieren surtirse diariamente en los supermercados, así como en otros establecimientos como Dunosusa, Súper Willys, Oxxo, las Farmacias Guadalajara y hasta en las carnicerías de cadena, lo cual mantiene las ventas por debajo del 10% y tiene a sus pocos compañeros con la expectativa de agotar sus existencias, y con la misma, también cerrar sus locales.

María Guadalupe García, quien tiene una cocina económica, dijo que su negocio subsiste básicamente por los estudiantes de la Uqroo que rentan cuartos en los alrededores y diariamente acuden a comer, sin embargo, con las vacaciones en puerta, dijo que la situación se complicará notablemente, ya que ni los vecinos le compran sus alimentos como sucedía antes.

Destacaron que hace un año el Ayuntamiento anunció un proyecto de rehabilitación del inmueble, pero hasta el momento no ha sido llevada a cabo / Fernando Olvera

Marcial Ovando, con más de 20 años en el lugar, lamentó que el mercado haya sido abandonado por las autoridades municipales, las cuales, pese a que se les ha solicitado insistentemente, a la fecha no han dispuesto de un programa de financiamiento o de mejoramiento de las instalaciones, a fin de que todos los locales estén funcionando, que luzca una mejor imagen y que recobre la bonanza que vivió, por décadas, abasteciendo a los vecinos de las colonias Del Bosque, 5 de Abril, Nueva Reforma y Adolfo López Mateos de productos frescos y de calidad.

Durante un recorrido, se pudo constatar que el lugar está limpio, sin deterioro en su infraestructura, llámese techos, puertas y paredes, y que tanto los servicios sanitarios como el suministro de agua y energía eléctrica funcionan sin contratiempos.

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Cabe destacar que el mercado debe su nombre al 5 de abril de 1986, fecha de su inauguración, y fue creado para fungir como el principal polo de abasto popular en la Zona Norte de la ciudad, siendo que, su etapa de mayor auge, se vivió hasta 1990 albergando carnicerías, pollerías, fruterías, papelerías, estéticas, tiendas de abarrotes, de ropa, calzado y áreas de comida.

Finalmente, si bien en junio del año pasado, la Comuna othonense anunció un ambicioso proyecto de rehabilitación, a la fecha, el mismo permanece en veremos y sin visos de ejecutarse.