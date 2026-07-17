Autos con placas foráneas en Yucatán: Lo que dice la ley para evitar multas

Si llegaste a Yucatán con un vehículo emplacado en otra entidad federativa y planeas permanecer por una temporada, es importante conocer lo que marca la ley para evitar contratiempos.

Aunque muchas personas creen que los automóviles con placas foráneas pueden circular de manera indefinida, la legislación estatal establece un límite de tiempo para quienes permanecen en el estado de forma temporal.

De acuerdo con la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y su Reglamento, los vehículos con placas de otra entidad pueden circular en territorio yucateco hasta por un máximo de 60 días naturales cuando su estancia es temporal.

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Durante ese periodo no existe obligación de cambiar las placas, siempre que el vehículo conserve su documentación vigente y cumpla con las disposiciones de tránsito.

¿Qué pasa si un vehículo con placas foráneas permanece más de 60 días en Yucatán?

Si el automóvil permanece en Yucatán por un periodo mayor a los 60 días naturales, el propietario debe realizar su inscripción en el Registro Estatal de Control Vehicular para obtener placas locales.

Este trámite aplica principalmente para personas que establecen su residencia en el estado o mantienen de forma permanente un vehículo proveniente de otra entidad federativa. Al completar el procedimiento, el propietario obtiene:

Placas del estado de Yucatán.

Tarjeta de circulación.

Engomado oficial estatal.

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El registro se realiza ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), presentando la documentación correspondiente del vehículo y cumpliendo con los requisitos establecidos por la autoridad.

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Portar placas foráneas no constituye una infracción mientras el vehículo permanezca dentro del plazo legal de 60 días naturales y cuente con su documentación en regla.

Sin embargo, si el automóvil continúa circulando en Yucatán una vez vencido ese periodo sin haber sido registrado conforme a la legislación estatal, el propietario podría incumplir con lo dispuesto en la Ley de Tránsito y Vialidad.

Asimismo, los conductores siguen sujetos a sanciones por otras faltas, como circular con documentos vencidos, incumplir el reglamento de tránsito o cometer infracciones viales.