Presidenta Sheinbaum niega persecución política contra Ernesto Ruffo y afirma que investigación por huachicol inició hace un año

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una persecución política contra integrantes del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante su conferencia matutina de este viernes 17 de julio, celebrada en Tulum, Quintana Roo, la mandataria aseguró que la captura deriva de una investigación federal iniciada hace aproximadamente un año por una red dedicada al contrabando de combustible procedente de Estados Unidos.

Sheinbaum respondió así a los cuestionamientos de dirigentes de oposición, entre ellos el expresidente Felipe Calderón, quien criticó la detención del exmandatario bajacaliforniano.

“Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, sostuvo la presidenta.

¿Por qué fue detenido Ernesto Ruffo?

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Ruffo Appel de la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, modalidad conocida como huachicol fiscal.

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El exgobernador fue detenido el jueves en Ensenada, Baja California, después de que un juez federal concedió una orden de aprehensión. La investigación se relaciona con una empresa vinculada al político panista y con la importación irregular de hidrocarburos mediante carros tanque ferroviarios.

Sheinbaum explicó que el caso comenzó después de que las autoridades localizaron en Coahuila varios ferrotanques que transportaban diésel, aunque la documentación aduanera presuntamente declaraba cantidades menores o productos diferentes.

Según la mandataria, el objetivo de ese mecanismo era evitar el pago de impuestos correspondientes a la importación de combustible.

Sheinbaum vincula al exgobernador con empresa investigada

La presidenta aseguró que las pesquisas permitieron identificar a la compañía que realizaba las importaciones y establecer la relación empresarial de Ruffo Appel.

“De esa empresa que importa ese combustible es socio mayoritario el exgobernador. Es así de directa”, expresó.

No obstante, Sheinbaum señaló que corresponderá a los tribunales determinar si el exmandatario es responsable de los delitos imputados. Ruffo Appel debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

La FGR sostiene que la organización introducía hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas. La red habría causado un daño superior a cuatro mil millones de pesos a la Hacienda Pública.

#MañaneraDelPueblo. “Es falso que haya un asunto político” en la detención de Ernesto Ruffo y otros 8 implicados en la red de huachicol fiscal, afirma @Claudiashein . Explica que la empresa que importaba la mayoría del combustible ilegal tiene como socio mayoritario al ex… pic.twitter.com/jbNEoz6nM7 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 17, 2026

FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión

La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que la investigación permitió obtener órdenes de captura contra 25 personas presuntamente relacionadas con la red de contrabando.

El operativo dejó las primeras detenciones, mientras otras personas permanecen bajo investigación. De acuerdo con la Fiscalía, el esquema incluía la introducción de combustible desde refinerías de Texas y su posterior distribución en distintas entidades de México.

Sheinbaum afirmó que las investigaciones no distinguen afiliaciones partidistas y aseguró que el Gobierno federal continuará las acciones contra las redes dedicadas al contrabando de hidrocarburos.

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