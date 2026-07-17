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Campeche / Sucesos

Robo de tendido eléctrico deja sin luz a primaria en Samulá

Ladrones ingresaron a la primaria Eulogio Perera en Samula y sustrajeron el tendido eléctrico, dejando al plantel sin energía. Autoridades iniciaron investigaciones y el caso fue turnado a la Fiscalía.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

17 de jul de 2026

1 min

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Fiscalía investiga robo en plantel educativo de Samula
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En el poblado de Samula, amantes de lo ajeno ingresaron a las instalaciones de la escuela primaria Eulogio Perera, de donde sustrajeron el tendido eléctrico quienes además causaron daños, dejando al plantel sin suministro de energía eléctrica.

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Los hechos ocurrieron en el plantel ubicado sobre la calle 10, donde los responsables aprovecharon la ausencia de personal para cometer el robo y posteriormente darse a la fuga con el material, dejando daños en parte de la estructura.

El caso fue reportado a las autoridades correspondientes, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido e iniciarán las investigaciones para dar con los responsables y cuantificar los daños ocasionados; dicho caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado

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