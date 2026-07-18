Brutal accidente en Tulum: motociclista termina hospitalizado tras chocar contra un poste

Un motociclista resultó con lesiones de consideración luego de perder el control de la unidad que conducía y estrellarse contra un poste de telefonía en la zona norte de la ciudad, accidente que movilizó a corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil.

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El percance ocurrió sobre la avenida 10 Norte, a la altura de la rotonda con la calle 2 Norte, donde, de acuerdo con versiones de testigos, el conductor circulaba a exceso de velocidad. Al ingresar a la glorieta perdió el control de la motocicleta, una unidad de 300 centímetros cúbicos con placas 32T7G5 del estado de Quintana Roo, impactándose de frente contra un poste de telefonía para posteriormente derrapar varios metros sobre el pavimento.

Tras el accidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal arribaron como primeros respondientes para asegurar el área y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia, mientras automovilistas y vecinos se acercaron para auxiliar al motociclista en espera de la atención médica.

Minutos después, paramédicos del Hospital Tulum brindaron los primeros auxilios al lesionado. Debido a la gravedad de las heridas que presentaba, fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital IMSS-Bienestar, donde quedó bajo observación médica y recibiría atención especializada.

En las labores también participaron elementos de Protección Civil y de la Dirección de Tránsito, quienes realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente. De manera preliminar, las autoridades no descartaron que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante en el hecho, aunque será el resultado de las investigaciones el que establezca con precisión las circunstancias del percance.

JGH