Mhoni Vidente revela quién ganará el Mundial 2026: ¿España o Argentina?

La expectativa por la gran final del Mundial 2026, en la que España y Argentina disputarán el título, también ha dado espacio a las predicciones fuera de la cancha. Una de las más populares la de la pitonisa Mhoni Vidente.

A través de las redes sociales se ha hablado de lo dicho por la astróloga cubana, quien reveló el nombre de la nación que levantará la Copa del Mundo de la FIFA e incluso explicó cuál será el marcador final del partido.

¿Quién ganará el Mundial 2026 de la FIFA, según Mhoni Vidente?

Durante una participación en un programa de televisión, la astróloga afirmó que España será la selección que levantará la Copa del Mundo, descartando que Argentina consiga el campeonato.

"A España lo veo levantando la copa", aseguró Mhoni Vidente al compartir su predicción sobre la final del torneo.

Además, fue más allá al pronosticar que el conjunto europeo vencerá al americano por una diferencia de dos o tres goles, un resultado que, según dijo, observó en sus cartas durante la lectura realizada días antes del encuentro.

La predicción ha generado opiniones divididas entre aficionados de ambas selecciones.

Mientras algunos seguidores de España consideran el pronóstico como un buen augurio, otros recuerdan que este tipo de declaraciones forman parte del entretenimiento y no tienen sustento deportivo.

La final del Mundial 2026 enfrenta a dos de las selecciones más exitosas del fútbol internacional.

La final del torneo más popular del futbol se llevará a cabo el domingo 19 de julio en MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York.