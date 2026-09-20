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Quintana Roo / Chetumal

Retiran 30 toneladas de basura de la laguna La Sabana en Chetumal

La jornada convocada por la Conagua reunió a ciudadanos para recuperar este ecosistema del sur de Quintana Roo.

Por Fernando Baeza

20 de sept de 2026

1 min

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La Sabana, en Chetumal, recibe jornada de limpieza con 612 voluntarios
La Sabana, en Chetumal, recibe jornada de limpieza con 612 voluntarios / Especial

Un total de 612 voluntarios participaron este domingo en la Mega Jornada Nacional de Limpieza de Ríos y Cuerpos de Agua, efectuada en el cuerpo lagunar la Sabana, en Chetumal.

La iniciativa, convocada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) logró retirar 30 toneladas de desechos, 14 metros cúbicos de cascajo y 30 llantas del entorno natural.

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Las labores se desarrollaron bajo el lema “Restaurando ríos, transformando vidas”, con el propósito de recuperar y conservar uno de los ecosistemas más emblemáticos del sur de Quintana Roo.

La Conagua subrayó que mantener limpios los cuerpos de agua es una acción que impacta directamente en la salud pública, el paisaje y la preservación ambiental, por lo que exhortó a continuar sumando esfuerzos comunitarios y gubernamentales.

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La jornada forma parte de una estrategia nacional para fortalecer el saneamiento de recursos hídricos y promover la conciencia ecológica entre la población.

En la Sabana, los voluntarios trabajaron durante varias horas recolectando residuos sólidos y materiales acumulados en la ribera, demostrando que la participación social es clave para garantizar ríos y lagunas más sanos en beneficio de las generaciones futuras.

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