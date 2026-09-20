Claudia Sheinbaum reafirma defensa de la soberanía y anuncia nuevas obras para Baja California Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México mantiene una postura de defensa de su soberanía, independencia y dignidad, al señalar que su gobierno no acepta la injerencia, la subordinación ni el entreguismo. Durante un acto realizado en La Paz, Baja California Sur, destacó que los problemas del país deben resolverse entre mexicanos y con cercanía entre el gobierno y la población.

Desde la Plaza de la Reforma, la mandataria contrastó el actual modelo de gobierno con el periodo neoliberal y aseguró que anteriormente los apoyos sociales se utilizaban con fines electorales, mientras que actualmente los Programas para el Bienestar se entregan de manera directa, sin condiciones y sin intermediarios. En ese sentido, señaló que el objetivo es ampliar los derechos y atender las necesidades de la población.

Más de 238 mil personas reciben apoyos en Baja California Sur

Sheinbaum informó que 238 mil 413 personas en Baja California Sur reciben algún Programa para el Bienestar, mediante una inversión de 4 mil 465 millones de pesos.

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Entre los principales programas mencionó la Pensión para Adultos Mayores, con 68 mil 839 beneficiarios; la Pensión para Personas con Discapacidad, con 15 mil 902; la Beca para Educación Media Superior, con 31 mil 628 estudiantes; y la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, con 35 mil 079 jóvenes.

También destacó que 44 mil 870 niñas y niños de primaria reciben el apoyo de la Beca Rita Cetina destinado a útiles y uniformes escolares.

Anuncian 500 nuevas plazas para maestros

Durante su visita a la entidad, la presidenta dio a conocer tres acciones para Baja California Sur. A partir de octubre se otorgarán 500 plazas para maestras y maestros, que se sumarán a las 500 plazas que ya fueron asignadas.

Además, anunció que comenzará la licitación para adquirir nuevos autobuses para La Paz, con el objetivo de mejorar el transporte público, y que se pondrán en funcionamiento 165 consultorios del Servicio Universal de Salud.

En materia de infraestructura, recordó proyectos como el mantenimiento mayor de la carretera Transpeninsular, la construcción de la presa de El Novillo y la Glorieta de las Mujeres Libres, en Los Cabos.

También informó sobre un programa para construir 50 mil viviendas en Baja California Sur, cuyas primeras entregas están previstas para Los Cabos a partir de octubre.

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Preparan nuevos hospitales, escuelas y proyectos de energía

La presidenta señaló que también se contempla la construcción de nuevas preparatorias y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, así como el Hospital General de Santa Rosalía Mulegé y un nuevo Hospital General del IMSS en Los Cabos.

A estos proyectos se suman una nueva Central de Generación de Energía, una planta solar y obras para mejorar la distribución eléctrica. También se anunció la inversión en Centros LIBRE para las mujeres y el programa La Escuela es Nuestra.

Sheinbaum agregó que en 2027 se contempla la repavimentación de todas las avenidas de La Paz, como parte de las obras previstas para la entidad.

Durante el evento, la presidenta sostuvo que los recursos públicos deben destinarse a atender las necesidades de la población y afirmó que su administración busca mantener una política de gasto público alejada de las prácticas de corrupción que, dijo, caracterizaron gobiernos anteriores.

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció las acciones realizadas por el Gobierno Federal en la entidad, particularmente en infraestructura, apoyo a productores y pescadores y Programas para el Bienestar, además de refrendar su respaldo a la presidenta.