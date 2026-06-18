Conagua refuerza vigilancia en ríos de Campeche tras reportes de descargas de aguas residuales

Ante las actividades de capacitación en materia de monitoreo de aguas superficiales, el personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Campeche llevó a cabo diversos trabajos de muestreo en los ríos Candelaria y Caribe, lo anterior con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos para la evaluación y seguimiento de la calidad de los cuerpos de agua que existen dentro de Campeche.

Las labores se desarrollaron con el acompañamiento de especialistas del Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY).

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Cabe destacar que los técnicos de la Conagua informaron que estas acciones se realizan con el propósito de contribuir a mejorar el monitoreo de los recursos hídricos y de reforzar las estrategias para la protección del medio ambiente en la región.

Es necesario aclarar que el río Candelaria está considerado como uno de los más limpios dentro del Estado; sin embargo, en la ciudad se han denunciado algunos casos de descargas de aguas negras y grises, sin que presuntamente la autoridad intervenga para corregir la problemática.

Destaca que el río cuenta con 402 kilómetros de longitud, el cual nace en El Petén de Guatemala y desemboca en la Laguna de Términos del municipio de Carmen, donde se conecta con el Golfo de México.

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Se trata del río más caudaloso de Campeche y destaca por sus aguas cristalinas, sus rápidos o raudales y su exuberante selva tropical a lo largo de sus márgenes.

Con las actividades de muestreo se permitirá obtener datos sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas de los ríos, lo cual representa una información clave para la toma de decisiones en materia de conservación y uso sustentable del agua, sobre todo para la prevención en caso de encontrar posibles agentes contaminantes.