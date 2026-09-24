Alfredo Adame es señalado de presuntos nexos con el crimen organizado, el conductor rompe el silencio

De nueva cuenta, Alfredo Adame se encuentra en medio del ojo público, aunque ahora no es por alguna declaración o ataque en contra de otros famosos, el conductor de televisión ha sido señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Por medio de la revista TVNotas, se publicó una nota en donde se menciona al actor en una supuesta carpeta de investigación y una estancia en el Reclusorio Norte. Alfredo Adame ya sabe de estos hechos, por lo que no dudo en responder sobre los señalamientos.

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¿Cuál fue la reacción de Alfredo Adame?

De forma segura, Alfredo Adame mencionó que nunca ha estado en un centro penitenciario y cuestionó la veracidad de la publicación, afirmando que no tienes las herramientas para sostenerlo, así lo dijo en un encuentro con la prensa

“¿Tú crees que si eso existiera, y dice que la SEIDO y que no sé qué y que todo eso, no estaría yo ya en la cárcel?”

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En la publicación se menciona que el conductor está relacionado con una carpeta identificada como FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000678/2020. Además, una fuente anónima aseguró que el actor permaneció días en el Reclusorio Norte en 2007, señalado por el cargo de defraudación fiscal equiparada.

Cabe destacar que Adame niega estas versiones, y que sus únicos encuentros con las autoridades es una visita al torito, donde estuvo un par de horas por una agresión verbal.

“Yo nunca he pisado un reclusorio. Lo único que ha pasado es que fui al Torito por seis horas, seis horas por mentarle su madre a este idiota”

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