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Campeche / Sucesos

Alumno resulta lesionado tras sufrir caída en primaria del Barrio de Santa Lucía en Campeche

Un estudiante de la primaria Carlos Sansores Perea en Santa Lucía sufrió una caída que le provocó una lesión en la cabeza, siendo trasladado de emergencia a un hospital.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

24 de sept de 2026

1 min

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Un estudiante de primaria resultó herido tras sufrir un accidente dentro de su centro escolar.
Un estudiante de primaria resultó herido tras sufrir un accidente dentro de su centro escolar. / Dismar Herrera

Un menor de edad, estudiante de la escuela primaria Carlos Sansores Perea, ubicada en el fraccionamiento Mártires de Río Blanco, en el barrio de Santa Lucía, resultó lesionado y tuvo que ser atendido por paramédicos del Sector Salud.

Una llamada de emergencia al 9-1-1 provocó la movilización de rescatistas en la preparatoria Ermilo Sandoval Campos.

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Los hechos ocurrieron al interior del plantel, donde el menor presentó una lesión en la cabeza causada por una caída que le provocó una hemorragia, por lo que los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y le colocaron un vendaje para controlar el sangrado.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

JGH

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