Alumno resulta lesionado tras sufrir caída en primaria del Barrio de Santa Lucía en Campeche

Un menor de edad, estudiante de la escuela primaria Carlos Sansores Perea, ubicada en el fraccionamiento Mártires de Río Blanco, en el barrio de Santa Lucía, resultó lesionado y tuvo que ser atendido por paramédicos del Sector Salud.

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Los hechos ocurrieron al interior del plantel, donde el menor presentó una lesión en la cabeza causada por una caída que le provocó una hemorragia, por lo que los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y le colocaron un vendaje para controlar el sangrado.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

JGH