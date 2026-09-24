Título universitario ya no basta para entrar al mercado laboral, advierten especialistas en Mérida

Especialistas reunidos en Mérida advierten que el título universitario ya no basta para incorporarse al mercado laboral; pensamiento crítico, creatividad, adaptación y manejo de nuevas tecnologías ganan peso en comunicación y entretenimiento

La inteligencia artificial está cambiando la forma de producir contenidos, contar historias y desarrollar experiencias, pero no ha eliminado una exigencia central para quienes buscan incorporarse a la industria creativa: saber pensar, decidir y adaptarse.

Esa fue una de las ideas que marcó el inicio del primer Summit de Comunicación y Entretenimiento de la Red Anáhuac, que reúne en Mérida a estudiantes, académicos y profesionales de empresas vinculadas con medios, espectáculos, marketing y generación de contenidos.

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El encuentro se realiza del 23 al 25 de septiembre en la Universidad Anáhuac Mayab y contempla conferencias y talleres sobre inteligencia artificial, periodismo, producción audiovisual, podcasting, storytelling, comunicación deportiva, experiencias de entretenimiento y nuevas formas de relacionarse con las audiencias.

Más allá de la agenda, el debate gira alrededor de una preocupación común: las habilidades que hace pocos años podían ser suficientes para entrar al mercado laboral ya no necesariamente alcanzan en una industria que cambia al ritmo de nuevas plataformas, herramientas digitales y modelos de consumo.

Pensamiento crítico

El rector de la Anáhuac Mayab, Miguel Pérez Gómez, sostuvo que contar con una licenciatura ya no representa por sí solo una garantía para conseguir empleo.

Ante ese escenario, señaló que los estudiantes necesitan desarrollar pensamiento crítico, capacidad de análisis y síntesis, toma de decisiones, comunicación y trabajo interdisciplinario, además de aprender a cuestionar y contrastar la información que reciben.

El planteamiento cobra especial relevancia en áreas donde la inteligencia artificial ya automatiza parte de las tareas de producción.

Carlos Pérez Varguez, director de la Facultad de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento, señaló que estas herramientas están modificando la creación de contenidos, las narrativas y la gestión de audiencias. Sin embargo, sostuvo que el componente humano continúa siendo determinante.

El reto, explicó, ya no consiste únicamente en aprender a utilizar nuevas tecnologías, sino en saber para qué utilizarlas, cómo evaluarlas y qué decisiones no pueden delegarse a una herramienta.

Ese cambio obliga también a las universidades a revisar la velocidad con la que actualizan contenidos y competencias.

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La propia agenda del encuentro refleja esa transformación: además de temas tradicionalmente ligados a medios y entretenimiento, incluye inteligencia artificial aplicada a la comunicación, producción audiovisual, fotografía de producto, podcasting, marca personal, retail sensorial y generación de experiencias.

Entre las empresas y organizaciones representadas se encuentran Ocesa, Sony México, PPG Comex, Interluxe Group, Life&Style Group Expansión y la Oficina de Las Vegas en México.

Construir oportunidades

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Mariana González Juárez, subdirectora comercial de Patrocinios y Alianzas Comerciales de Ocesa-Seitrack. Antes de su participación, señaló que una de las principales lecciones de su trayectoria ha sido no esperar a que aparezcan las oportunidades profesionales.

Su experiencia incluye proyectos como la presentación de Metallica en la Antártida y el trabajo en la nueva etapa comercial y artística de Los Ángeles Azules.

Utilizó ambos ejemplos para explicar cómo en la industria del entretenimiento los proyectos suelen exigir decisiones fuera de esquemas tradicionales, capacidad de negociación y disposición para asumir riesgos. También llamó a los estudiantes a no entender el error como un fracaso definitivo, sino como parte de una trayectoria profesional en la que las oportunidades no siempre aparecen de manera previsible.

El mensaje coincide con uno de los ejes del encuentro: reducir la distancia entre lo que se aprende en el aula y las condiciones reales de una industria que cambia continuamente. Para Pérez Varguez, ese contacto con profesionales permite a los estudiantes observar cómo se resuelven problemas que no necesariamente aparecen en los programas académicos.

El Summit continuará hasta el 25 de septiembre con la participación de especialistas de distintas áreas de la comunicación y el entretenimiento, además de estudiantes y profesores de diferentes campus de la Red Anáhuac y de instituciones de educación superior de Yucatán.