Ayuntamiento de Palizada adeuda 11 millones de pesos a trabajadores; sindicato advierte demanda

El Ayuntamiento de Palizada, encabezado por el alcalde petista Pedro Javier Ayala Cámara, mantiene un adeudo aproximado de 11 millones de pesos con las y los trabajadores municipales, correspondiente a bonos de Perseverancia y Lealtad, cuotas sindicales y descuentos destinados al pago de créditos con financieras, situación que afecta a 207 familias y mantiene en incertidumbre al personal de la Comuna.

Noticia Destacada Violencia obliga a desplazarse a 7 mil 400 personas en Campeche

A este rezago se suma que 60 empleados municipales no habían recibido, hasta este jueves, el salario correspondiente a la quincena del 15 de septiembre, por lo que representantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y el presidente municipal se reunieron esta mañana en Palacio de Gobierno para establecer fecha y hora para la liquidación de los pagos pendientes.

Freddy Manuel Reyes Gutiérrez, secretario general de la Sección Sindical de Trabajadores del Ayuntamiento de Palizada, informó que los adeudos corresponden exclusivamente a la actual administración municipal y algunos se arrastran desde 2025, mientras que otros se generaron durante 2026. Advirtió que el problema se agrava ante la proximidad de las prestaciones de fin de año, entre ellas el aguinaldo, cuyo cumplimiento también debe garantizarse.

Explicó que, en el caso de las financieras, se trata de recursos que son retenidos directamente del salario de los trabajadores para cubrir créditos contratados por ellos. No obstante, dichos descuentos no han sido entregados oportunamente a las empresas correspondientes, lo que podría ocasionar afectaciones a los empleados, como reportes negativos en el historial crediticio.

El dirigente sindical señaló que el argumento expuesto por la Tesorería Municipal para justificar la falta de pagos es la ausencia de recursos suficientes. Añadió que, previo a la reunión de este jueves, buscaron establecer comunicación con el alcalde, aunque no obtuvieron respuesta a llamadas y mensajes.

La mesa de diálogo fue convocada con la participación del secretario general de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado; el secretario general del Sindicato, José del Carmen Urueta Moha; y el alcalde Ayala Cámara, con el propósito de alcanzar acuerdos y definir un calendario para cubrir los compromisos pendientes.

Reyes Gutiérrez recordó que durante lunes y martes los trabajadores sindicalizados realizaron movilizaciones para exigir el cumplimiento de sus prestaciones, acciones que, según indicó, contribuyeron a que se gestionaran recursos para atender parte de la problemática.

Aunque manifestó confianza en la mediación del Gobierno del Estado, advirtió que, si no se concretan los pagos, el sindicato recurrirá a los tribunales laborales para hacer valer los derechos laborales de sus agremiados y no descartó nuevas acciones de protesta. El objetivo, subrayó, es evitar que el conflicto escale hasta un paro laboral o una huelga.

JGH