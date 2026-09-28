Denuncian robo de tumbas y altares en el panteón Campos del Recuerdo de Chetumal

Deudos del panteón “Campos del Recuerdo” denunciaron el robo de tumbas que sujetos estarían cometiendo, aparentemente durante las noches, ante la evidente falta de vigilancia en el camposanto en la capital del estado.

Los afectados señalaron que los ladrones rompen candados de altares, de donde sustraen vírgenes, santos, veladoras y diversos artículos que, en su momento, fueron colocados para honrar a las personas que se adelantaron en el viaje eterno.

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Las personas afectadas, entre ellas Abril del Carmen Sánchez, dejaron entrever la posibilidad de que también profanen ataúdes en busca de joyas u objetos de valor que pudieron ser sepultados junto con los fallecidos.

Aseguró que estos hechos ya fueron reportados ante los responsables de la administración del panteón municipal, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas para prevenir la profanación de las tumbas.

Una persona reportó el robo de una figura de la Virgen que estaba dentro de su nicho / Especial

Rocío Acosta relató que, en su caso, se llevaron una Virgen de los Lagos, la cual se encontraba en un nicho que incluso contaba con reja y candado, ambos violentados por los responsables del hurto.

Cuestionó que el personal encargado de custodiar el cementerio “Campos del Recuerdo” no escuche ni se percate de quienes ingresan al lugar para cometer este tipo de actos.

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POR ESTO! ha informado que este camposanto municipal se encuentra en deplorables condiciones y que no se realizan labores de atención en las tumbas, debido a que son propiedad de particulares.

Por igual, trabajadores han señalado que apenas cinco personas están a cargo del mantenimiento y resguardo del cementerio municipal, que cuenta con más de 8 mil tumbas y una superficie de ocho hectáreas.

Edgar de la Cruz, poblador, indicó que la sustracción de pertenencias en las tumbas aparenta ser una práctica común en este cementerio, pues, según explicó, proliferan las criptas deterioradas y, al menos en un par de ellas, pueden observarse restos de cráneos y otros huesos.

Los encargados del sitio no han respondido a las quejas ciudadanas / Especial

Consideró que, debido a que los casos de saqueo de criptas no trascienden, muy probablemente se trata de actos en los que podrían estar vinculadas personas que laboran en el lugar.

Aunque dijo que no es supersticioso, Miguel Pech afirmó que posiblemente los hurtos son cometidos por individuos con “ciertas creencias”, quienes podrían considerar que se trata de implementos para “misas negras”.

Por ello, pidió reforzar la vigilancia en el panteón y frenar este tipo de hechos, que afectan a los familiares de quienes fueron sepultados en el lugar.