¿Cuándo llegará el primer frente frío a Campeche? Esto se prevé el SMN para octubre de 2026

La temporada de frentes fríos ya comenzó en México, pero todavía no hay una fecha confirmada para la llegada del primer sistema frontal a Campeche. Octubre será un mes de seguimiento para la Península de Yucatán, aunque el pronóstico mensual no permite saber qué día un frente alcanzará el estado.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé siete frentes fríos en territorio mexicano durante octubre y 56 a lo largo de la temporada 2026–2027. Esas cifras corresponden al país en conjunto: no significan que los siete sistemas llegarán a Campeche.

Para saber cuándo podría presentarse el primero en la entidad habrá que observar su trayectoria en los pronósticos de corto plazo. Un frente puede ingresar por el norte de México y perder fuerza antes de avanzar hacia el Golfo y la Península. Cuando uno se aproxima a Campeche, sus efectos pueden incluir un cambio en la dirección del viento, lluvias y un descenso de temperatura; la intensidad depende de cada sistema.

Por ahora, el pronóstico extendido del SMN no señala el ingreso de un frente frío a Campeche hasta el jueves 1 de octubre. Sí mantiene la posibilidad de lluvias en distintas zonas del estado y temperaturas máximas de 35 a 40 °C, por lo que el inicio de octubre todavía se perfila caluroso.

La respuesta, entonces, es que el primer frente frío podría llegar a Campeche durante octubre, pero aún no se puede fijar una fecha. El dato se podrá precisar cuando el SMN identifique un sistema con trayectoria hacia el sureste y sus avisos indiquen efectos para la entidad.

JGH