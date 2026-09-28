Progreso busca poner en orden predios con adeudos en la zona costera

Con miles de pesos pendientes por concepto de derechos de ocupación y un importante número de predios que requieren actualizar su situación, autoridades municipales de Progreso preparan un proceso de regularización de los espacios ubicados dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y terrenos ganados al mar.

La Dirección de Catastro y Zona Federal Marítimo Terrestre dio a conocer que se trabaja en tres líneas principales para mejorar la captación de recursos: recuperar los adeudos existentes, actualizar el padrón de ocupantes y revisar los valores y tabuladores catastrales que actualmente se aplican en distintas áreas del municipio.

Como parte de estas acciones, en los próximos días comenzarían las notificaciones a propietarios y ocupantes de predios ubicados en la franja costera y terrenos ganados al mar, con la finalidad de invitarlos a acudir a las oficinas de la dependencia para conocer y regularizar su situación.

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De acuerdo con la información proporcionada, actualmente existen alrededor de 4 mil 600 predios registrados, una parte importante de los cuales presenta algún tipo de rezago en el pago de los derechos. Algunos adeudos acumulan cinco años o más.

La regularización cobra especial importancia debido a que el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con una concesión puede derivar en procedimientos ante las autoridades competentes.

En determinados casos, incluso podría existir el riesgo de perder el permiso, particularmente cuando se presentan procedimientos de recuperación de espacios y existen terceros interesados en obtenerlos.

Paralelamente, se contempla realizar un nuevo censo de ocupación de la zona federal, con el propósito de conocer cuántos espacios son habitados, quiénes los utilizan y cuál es su situación administrativa.

Con ello se buscaría contar con un padrón actualizado que permita tener un panorama más preciso de la franja costera de Progreso y facilite las acciones de ordenamiento y regularización.

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Otro de los puntos que se pretende atender, corresponde a los valores catastrales dentro de la zona urbana. Para ello, se analiza la actualización de los tabuladores de precios y derechos, mediante un estudio que podría incorporarse a la propuesta de la nueva Ley de Ingresos.

Esta revisión obedece a que, algunas áreas del municipio, han experimentado un crecimiento importante y actualmente cuentan con servicios públicos y características propias de una zona urbanizada; sin embargo, todavía aparecen registradas bajo categorías de terrenos rústicos.

Esta situación podría generar diferencias entre su condición actual y los valores considerados para efectos catastrales, por lo que se busca revisar los criterios aplicados en estas zonas.

Asimismo, se prevé la instalación de un Comité Regulatorio de la Zona Federal, cuyo objetivo sería participar en la revisión y aprobación de proyectos y programas relacionados con la preservación, limpieza y mantenimiento de estos espacios.