Obra pluvial lleva más de 12 años sin funcionar en Champotón; registros acumulan basura

Además del peligro que representa para los transeúntes, una infraestructura pluvial obsoleta se ha convertido en foco potencial para la proliferación de mosquito, al acumular grandes cantidades de basura y agua estancada.

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Dicho problema se origina sobre la calle 15, entre 16 y 14 en el Infonavit Moch Cohuó, a escasos metros de la llamada Aguadita de Cantemó, en la cabecera de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, esta estructura pluvial fue edificada hace más de 12 años, sin embargo, nunca fue funcional en la zona debido a que el agua no corría, se estancaba.

Margarita Pech Poot sugirió que por lo menos deberían sellar los registros expuestos para evitar un posible accidente, y lamentó que hayan invertido tanto dinero en una obra que nunca fue funcional.

Lo hicieron mal, no sirvió, fue un dinero mal invertido, ahora es un foco rojo para la proliferación del mosquito, hasta las tapas se las robaron los ladrones, explicó.

Tras un recorrido por este lugar, se constató que los registros están repletos de basura y cúmulos de descargas pluviales.

JGH