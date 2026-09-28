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Detienen a sujeto señalado por vandalizar vehículos en Champotón

Un sujeto fue detenido en el malecón de Champotón luego de ser señalado por ciudadanos de presuntamente rayar varios vehículos estacionados cerca del Centro de Salud de Las Mercedes.

Por Jorge May

28 de sept de 2026

1 min

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Podría quedar libre si afectados no denuncian presuntos daños a vehículos
Podría quedar libre si afectados no denuncian presuntos daños a vehículos

Un sujeto, cuyos generales no han sido revelados, fue detenido la mañana de este lunes por elem entos de la policía local luego de haber sido señalado por ciudadanos de vandalizar varios vehículos en la cabecera de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, la detención ocurrió a la altura de la glorieta “Carlos Sansores” en el malecón.

Al sujeto lo acusan de haber rayado varios vehículos en el estacionamiento del Centro de Salud ubicado en la colonia Las Mercedes.

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Según, Alba Margarita Salazar, una de las personas afectadas, este individuo igual anda queriendo abrir los carros, e incluso forzar las cerraduras de casas - habitación. Además, supuestamente es de comportamiento agresivo y afirmó que no sería de nacionalidad mexicana.

Luego de haber sido encarado por un ciudadano, se dio aviso a la policía, quienes más tarde se encargaron de detenerlo y llevarlo a la Fiscalía de Champotón.

Se espera que las personas afectadas presenten las denuncias correspondientes; de lo contrario, podría quedar en libertad en las próximas horas.

Anoche, esta persona fue vista merodeando cerca de la colonia “Las Mercedes”, “Puente Viejo” y el “Chen Pec”.

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