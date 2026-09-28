SEOP adjudica a TYA del Sureste contrato de 127 mdp para el Barrio Mágico de Chetumal

La Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo (SEOP) a cargo de José Rafael Lara Diaz, asignó a la empresa TYA del Sureste, con domicilio fiscal en Cancún, el contrato para la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura y la imagen urbana en el polígono del Barrio Mágico de Chetumal, por un monto de 127 millones de pesos. La adjudicación dejó fuera a las empresas constructoras con domicilio en la capital del estado que participaron en el proceso.

De acuerdo con la normativa vigente, los constructores locales que tomaron parte en la licitación cuentan con un plazo de seis días para impugnar el fallo.

Noticia Destacada Chetumalenses desconocen la existencia del Barrio Mágico en el Centro Histórico de la Ciudad

El fallo se dio a conocer después de varias semanas de expectativa en torno a esta licitación, la cual constituye la última obra de consideración que la SEOP Quintana Roo sometió a concurso durante el presente ejercicio. El polígono conocido como Barrio Mágico se ubica en Chetumal y fue el objeto central de la convocatoria, orientada a la rehabilitación y al mejoramiento de la infraestructura y la imagen urbana de la zona.

TYA del Sureste es una constructora que ha recibido múltiples contratos gubernamentales desde 2024, luego de un ejercicio fiscal previo en el que obtuvo distintas adjudicaciones por conceptos de infraestructura. Entre los antecedentes documentados se encuentra el contrato identificado como FAFEF-OP-039/2023, otorgado por la entonces Secretaría de Obras Públicas del estado, firmado el 23 de octubre de 2023, por un monto de 6 millones 38 mil 855.58 pesos.

A esa adjudicación se suma el contrato FAFEF-OP-005/2023, también otorgado por la dependencia estatal, firmado el 14 de agosto de 2023 bajo el concepto general de infraestructura, por un monto de 8 millones 814 mil 994.66 pesos.

Adicionalmente, la empresa recibió el contrato MBJ-DGOP-(33)-20-2023, otorgado por el gobierno municipal de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, firmado el 7 de septiembre de 2023, por un monto de 10 millones 499 mil 094.33 pesos.

En conjunto, los registros disponibles muestran que los recursos públicos destinados a esta constructora, con sede fiscal en Cancún, provienen tanto del ámbito estatal como del municipal, a través de distintas dependencias de gobierno en años previos a la adjudicación más reciente en Chetumal.

Noticia Destacada Sector empresarial de Quintana Roo señala falta de proyección para Barrio Mágico de Chetumal

Con el contrato de 127 millones de pesos para el Barrio Mágico, TYA del Sureste se suma a la lista de proyectos de infraestructura urbana que ha ejecutado en el estado de Quintana Roo desde 2023. La obra corresponde al último proceso de licitación de gran magnitud que la SEOP convocó en el presente año, de acuerdo con la información disponible sobre el calendario de concursos de la dependencia.

Las empresas chetumaleñas que participaron en el concurso y no resultaron favorecidas permanecen, de acuerdo con lo reportado, dentro del plazo legal de seis días para presentar una impugnación ante la instancia correspondiente.

En su momento constructores locales y cámaras empresariales hicieron un llamado a la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) para garantizar un proceso de adjudicación transparente, técnico y equitativo en los proyectos de rehabilitación.