Cuarto Informe de Mara Lezama: fecha, horarios y dónde ver la transmisión EN VIVO

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, llevará a cabo esta semana su IV Informe al Pueblo, en Quintana Roo la cual se transmitirá en vivo en redes sociales.

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¿Cuándo y dónde será el IV Informe de Mara Lezama?

El IV Informe al Pueblo se realizará el próximo domingo 6 de septiembre, a las 18:30 horas, en la Fuente del Pescador, ubicada sobre el bulevar Bahía de Chetumal.

¿Dónde se podrá ver la transmisión en vivo?

Las personas que no puedan acudir de manera presencial a la Fuente del Pescador podrán seguir el IV Informe al Pueblo de Mara Lezama a través de una transmisión en vivo por Facebook.

Queridas y queridos quintanarroenses, les invito a acompañarme en mi IV Informe al Pueblo, donde compartiré con ustedes los resultados de estos años de trabajo y todo lo que juntas y juntos #LogramosTransformar en #QuintanaRoo.



Les espero a las 18:30 horas en la Fuente del… pic.twitter.com/Hu3222x5E5 — Mara Lezama (@MaraLezama) September 2, 2026

¿Qué temas abordará Mara Lezama en su informe?

Durante su administración, Mara Lezama destacó una inversión pública en Quintana Roo, con obras de infraestructura.

Entre los proyectos señalados se encuentran el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Tren Maya y el Tren Maya de Carga, el Puente Vehicular Nichupté, así como el Distribuidor Vial del Bulevar Kukulcán y la modernización del Bulevar Luis Donaldo Colosio, en Cancún.

También se incluyen la carretera Cancún-Isla Blanca, la prolongación de la avenida Huayacán, el Puente Internacional sobre el Río Hondo, en Subteniente López; la carretera Bacalar-Buenavista, el acceso a Chiquilá y el ramal hacia Javier Rojo Gómez.

Se suma la inversión en agua potable, drenaje y saneamiento, además de recursos destinados a la transformación y modernización de la infraestructura hospitalaria.