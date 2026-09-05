Guardia Nacional asegura predio de Legacy by AWA tras retiro de sellos de clausura en Playa del Carmen

Luego de que la desarrolladora inmobiliaria Legancy By AWA retirara los sellos de clausura en el predio en Playacar, este sábado elementos de la Guardia Nacional (GN) aseguraron el predio como medidas de prevención.

En torno a este polémica en la que esta implicada el desarrollo inmobiliario, ubicado en Playacar de esta ciudad de Playa del Carmen, de nuevo volvió a escalar este sábado entre las redes de la impunidad, luego de que vecinos detectaran nuevamente el retiro de los sellos de clausura colocados apenas un día antes por autoridades municipales.

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Este hecho ha tomado relevancia después de que el pasado 3 de septiembre de este año se difundiera un video y fotos donde se documentaba la tala indiscriminada de árboles para dar paso a la construcción de condominios, a pesar de que el predio se encontraba bajo medida de clausura.

Luego de darse a conocer la denuncia pública, el 4 de septiembre, las autoridades municipales acudieron nuevamente al predio para realizar una inspección y resguardar el predio, donde colocaron nuevos sellos de clausura.

Sin embargo, la medida duró pocas horas, ya que las primeras horas de este sábado 5 de septiembre, vecinos de la zona encontraron que los nuevos sellos también habían sido retirados, generando nuevamente cuestionamientos sobre quién está ingresando al inmueble y bajo qué condiciones se estarían realizando trabajos dentro del proyecto.

Ante esta situación, se registró una nueva movilización, pero ahora con la presencia de autoridades federales y elementos de la Guardia Nacional que acudieron al sitio y procedieron a asegurar nuevamente el predio. Este crimen ambiental representa un nuevo capítulo en la controversia pues desde 2025 mantiene al desarrollador inmovilizado bajo cuestionamientos ambientales y administrativos.

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Esta obra está rodeada de cuestionamientos, donde Legacy by AWA fue proyectado como un desarrollo inmobiliario de aproximadamente 220 unidades dentro de Playacar, la cual no ha cumplido con las normas ambientales, según vecinos como Daniel Martínez. El proyecto comenzó a generar controversia después de las denuncias relacionadas con el desmonte y posibles afectaciones ambientales, incluida la presencia de fauna silvestre en el terreno, agregó.

En 2025 integrantes de la asociación civil Dma reportó los hechos ante la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) quienes realizaron las inspecciones y colocaron sellos de clausura al incurrir en delitos ambientales. A pesar de ello, la inmobiliaria Legacy continuó apareciendo en plataformas inmobiliarias como un desarrollo en comercialización, con departamentos ofrecidos a la venta y fechas de entrega proyectadas para los próximos años.

El proyecto ha comenzado aparecer comercialmente bajo el nombre de Aura by AWA, situación que ha generado dudas adicionales si se trata de un cambio de denominación comercial o si existe alguna modificación jurídica o administrativa del proyecto. Vecinos como Juan Torres, se ¿quién retiró los sellos de clausura y permitió nuevamente el acceso al inmueble después de que las autoridades municipales habían intervenido apenas un día antes?.

Ahora, este polémico desarrollo queda bajo la lupa de las autoridades federales, lo pone en evidencia en medio de denuncias vecinales y cuestionamientos sobre la continuidad de los trabajos.