Isla Mujeres proyecta 224 millones de pesos para 27 obras durante 2026

Un total de 27 obras ejecutadas o proyectadas durante el primer trimestre del 2026 en Isla Mujeres representan una inversión de 224 millones 020 mil 299 pesos, de acuerdo con un listado que incluye trabajos de alumbrado público en la ínsula y la zona continental, así como pavimentación de calles, infraestructura y remodelación de inmuebles deportivos, entre otros.

Los presuntos documentos oficiales, filtrados en redes sociales, señalan estos montos como parte de los planes de inversión etiquetados para realizarse con recursos propios. Las cantidades han generado cuestionamientos entre habitantes de Isla Mujeres, quienes demandan transparencia sobre el destino y la aplicación de los recursos.

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El listado incluye las obras expuestas públicamente en redes sociales en la víspera y, según los documentos, corresponde a proyectos destinados a atender necesidades de infraestructura y equipamiento tanto en Isla Mujeres como en la zona continental.

El malestar entre los isleños aumentó tras la difusión de los documentos y los montos asignados a las obras municipales. Ignacio Martínez consideró positivo que esta información llegue a la opinión pública y lamentó que la transparencia sobre el manejo de los recursos no tenga el mismo nivel en los Gobiernos municipales y estatales que en el ámbito federal.

El alumbrado público insular y continental asciende a 11.5 millones de pesos; la rehabilitación de canales pluviales en la isla, a 6.5 millones; la infraestructura de agua potable en Ciudad Mujeres, a 2.5 millones; y la instalación y rehabilitación de cámaras de videovigilancia en la isla y el continente, a 10.05 millones.

La ampliación de edificios policiales en ambos lados asciende a 6.4 millones; el equipamiento y dignificación policial, a 1.8 millones; la plataforma de gestión de videos del C2, a 573 mil pesos; la modernización del centro de monitoreo insular, a 3.8 millones; la red subterránea de cableado eléctrico, a 36 millones; y la construcción del muro donde hubo un socavón en el malecón Caribe, a 12 millones.

La reconstrucción de la Casa de la Cultura asciende a 12 millones; la remodelación del parque de béisbol infantil “Ariel Magaña”, a 10 millones; la primera etapa del malecón Oriente, a 8.5 millones; el cementerio continental, a 4 millones; la remodelación de la Tortugranja, a 4 millones; la segunda etapa del malecón Rueda Medina, a 9 millones; y la obra complementaria del Centro de Servicios de Emergencia en Punta Sam, a 2 millones.

La pavimentación de varias calles en la isla es de 27 millones; la obra complementaria en Playa Ejidatarios, en Ciudad Mujeres, de 1.5 millones; la pavimentación de la calle Jesús Martínez Ross, de 18 millones; y la prolongación del malecón Rueda Medina, de 30 millones.

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En total, los documentos enlistan 27 obras por 224 millones 020 mil 299 pesos. Al tratarse de información filtrada, los montos y proyectos deberán ser contrastados con la información oficial correspondiente.

Héctor Mares y Alfredo Nava, vecinos, solicitaron que se transparenten las cifras de inversión, como, señalaron, ocurre con la información federal presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante las conferencias matutinas. También convocaron a los regidores del municipio, así como a los demás Ayuntamientos y al Gobierno estatal, a transparentar los proyectos antes de su ejecución.