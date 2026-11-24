Un atentado con carro bomba en Villavicencio, Colombia, dejó al menos 23 personas heridas, entre ellas una menor de edad, además de daños materiales en edificios gubernamentales, viviendas y establecimientos comerciales.

La explosión ocurrió durante la noche del lunes 23 de noviembre, cerca de la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en el centro de la ciudad.

Este martes 24 de noviembre, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, atribuyó el ataque a las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y anunció que intensificará las operaciones contra los grupos armados.

¿Quién está detrás del atentado con carro bomba en Colombia?

Durante una visita a Villavicencio, el mandatario señaló como presunto responsable a alias "Antonio Medina", identificado como integrante de las disidencias vinculadas con Néstor Gregorio Vera, conocido como "Iván Mordisco".

"Vamos a ir tras él y lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror", declaró De la Espriella.

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El presidente sostuvo que el atentado podría ser una represalia por las operaciones militares contra estas organizaciones y descartó establecer nuevas negociaciones de paz.

"Lo que no vamos es a retroceder y a negociar con el terrorismo", afirmó.

¿Cuántos inmuebles resultaron afectados por la explosión?

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, informó que al menos 85 predios sufrieron daños por la explosión, principalmente en las inmediaciones de la Gobernación del Meta.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera, confirmó el despliegue de operaciones para identificar y capturar a los responsables.

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El atentado ocurrió en medio de otros episodios de violencia en Colombia, incluidos ataques con drones cargados de explosivos contra instalaciones policiales en Cúcuta y Curumaní, que dejaron tres civiles heridos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los presuntos involucrados.

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